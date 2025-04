Il 68enne lo confessa in un’intervista a Retroscena su TV2000

"La vittima più grossa è mia figlia Angelica. E’ quella che si è tatuata, si è fatta i piercing..."

Luca Barbareschi lo ammette con dolore, dice di aver fatto una cosa terribile, intervistato a Retroscena su TV2000. “Non mi perdonerò di aver lasciato mia moglie incinta di 3 mesi”, confessa l’attore, regista e conduttore. Ha il volto contrito del parlare di qualcosa di negativo che porta dentro di sé.

''Non mi perdonerò di aver lasciato mia moglie incinta di 3 mesi'': Luca Barbareschi ammette di aver fatto una cosa terribile

Il 68enne dal suo primo matrimonio con Patrizia Fachini Barbareschi ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Poi è arrivata Lucrezia Lante della Rovere, che lo ha fatto soffrire: si sono detti addio dopo 7 anni. E’ per lei che ha lasciato la Iachini, che era in dolce attesa della terzogenita. Dal 2010 è legato a Elena Monorchio. Con lei ha avuto altri due figli: Maddalena, 15 anni e Francesco Saverio, 13. E’ padre anche di un sesto figlio, nato nel 1975 in America, frutto di una fugace avventura.

Barbareschi rivela: “Non mi perdonerò di aver lasciato una moglie incinta di 3 mesi perché quella figlia ha sofferto più degli altri. Non ho tenuto conto di quanto è importante il momento del parto per una donna e di quanto valeva dire ‘lasciamoci’ mentre lei partoriva e io mi innamoravo di un’altra donna”.

“Una cosa che ho ripensato adesso, è terribile - aggiunge l’artista - perché la vittima più grossa è mia figlia Angelica. E’ quella che si è tatuata, si è fatta i piercing, cioè mia figlia è diventata estrema. Ma quella è una richiesta solo d’amore”.

Angelica, ospite a novembre 2024 de La Zanzara, aveva rivelato il suo lavoro: “Faccio la dominatrice. Uso la frusta e poi mi diverte fumare e usare le persone come posacenere umano. Gli butto la cenere addosso, in bocca, posso anche spegnere una sigaretta sulla lingua delle persone. L'ho fatto anche io per uno show. Mi dispiace, ciao papà!”.

Sul rapporto con Barbareschi aveva detto: “Ci sentiamo per il Natale, per il compleanno. Vuole un rapporto più stretto con me? Non so, magari andiamo da Maria De Filippi. Mio padre ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere. Facciamo lavori diversi, io gli voglio bene ma quello che faccio è stato criticato. Mi hanno un po' messo come artista di serie B. Io un paio di anni fa ho smesso di fare l'assistente alla regia per avvicinarmi a questo mondo. E’ un mondo che lui rispetta. Non mi ha mai visto dal vivo, ma sui social ha visto quello che faccio”.