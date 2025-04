Alessandra Amoroso col pancino di 4 mesi negli studi di 'Amici': dalla seconda mamma Maria De Filippi in attesa del parto a settembre

Penny, la bimba che porta in grembo, è frutto dell’amore con Valerio Pastore, a cui è legata dal 2021

Alessandra Amoroso è fiera del suo pancino di 4 mesi. Lo mostra per la prima volta in pubblico negli studi di Amici. E' andata dalla sua ‘seconda mamma’ Maria De Filippi, che l’ha vista crescere. In attesa del parto a settembre, ha presentato il suo nuovo disco, “Cose stupide”. E’ fortemente emozionata.

La conduttrice 63enne la bacia, poi si china e le bacia il ventre. “Spero di non emozionarmi, avevo trovato un equilibrio emotivo che la gravidanza ha scombussolato di nuovo. Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ti voglio un bene infinito. Grazie per essere diventata nonna Maria, la mia ormai è lassù. Evviva nonna Maria”, dice Alessandra con gli occhi lucidi.

Porta in grembo Penelope, che chiama Penny, frutto dell’amore col 31enne Valerio Pastore, tecnico del suono, a cui è legata dal 2021. Ha annunciato la dolce attesa lo scorso 17 marzo. Incinta, ma schiva, ha deciso di farsi vedere in quegli studi che sono stati casa sua nel 2009.

Molto riservata, vive la sua relazione lontano da occhi indiscreti. La Amoroso si tiene stretta la sua gioia: si mantiene in forma continuando ad allenarsi e con un’alimentazione sana. Gioisce per la sua musica e la cicogna in volo. Non vede l’ora, come ha svelato, di tenere la figlia tra le braccia.