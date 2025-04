Bianca Balti contro chi la critica per non aver tolto le ovaie prima del tumore: ''Parole dottori mi facevano sentire sbagliata''

La modella 41enne replica per la prima volta a chi ha avuto da ridire per le sue scelte

Parla anche del fidanzato Alessandro Cutrera, a cui si è legata dalla scorsa estate

Bianca Balti per la prima volta replica a chi ha avuto da ridire sulle sue scelte. Sulle pagine di Vanity Fair la modella va contro chi la critica per non aver tolto le ovaie prima del tumore. “Le parole dei dottori mi facevano sentire sbagliata”, sottolinea la 41enne.

Dopo aver concluso la terapia, Bianca cura il cancro con gli inibitori Parp. Quando le si chiede un’opinione per le critiche ricevute anche da parte di medici e chirurghi perché, pur sapendo di essere un soggetto a rischio, con mutazione del gene Brca, si è limitata a fare solo una mastectomia preventiva, senza togliere utero e ovaie, dice la sua.

“Io ricordo il dolore grandissimo che provavo quando mi scrivevano alcuni dottori che si dichiaravano stupiti perché non mi ero messa in sicurezza. Le loro parole mi facevano sentire sbagliata. Ovviamente quando hanno visto la massa tumorale al pronto soccorso è la prima cosa che ho pensato anche io, perché sapevo di essere predisposta. Però ho capito che non accetto più questa critica. Primo perché quello che è stato è stato. Secondo perché anni fa ho tolto il seno, operazione che dura sette ore. Non sai che impatto avrà sul tuo aspetto fisico e io lavoro col mio corpo”, chiarisce la Balti.

“Non è una passeggiata: io ho fatto una scelta coraggiosa togliendomi il seno - prosegue la top model - Sapere di essere predisposti è un discorso, fare l’operazione un altro. Lo consiglio a tutti, certo. Ma non è facile. Io facevo tutti i controlli e avevo deciso di rimandare. Mettersi in sicurezza e prevenire è un tema di cui voglio essere portavoce. Ma non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie. E’ sminuente”.

Bianca aggiunge perentoria: “Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere. Fa paura. Ti cambia il corpo. Ti fa andare in menopausa precoce. C’è una complessità che non va sminuita. O chi scoprirà questa mutazione genetica si troverà sola e non in grado di scegliere. Sai chi mi ha aiutato davvero? Una dottoressa che mi ha visitato e mi ha detto: come sei coraggiosa. Mi sono sentita vista. E capita. Solo quello mi ha aiutato a scegliere”.

E’ legata dalla scorsa estate ad Alessandro Cutrera. Sul compagno di vita, che vive in Italia, mentre lei è a Los Angeles, la Balti dice: “Facciamo di tutto per vederci. Ogni volta che possiamo uno dei due prende l’aereo. E poi ci sono le video chiamate infinite. Ma, posso dirti? Non è niente di tutto questo che ci tiene insieme. Ciò che mi lega a lui è quel senso di appartenenza e di tranquillità che mi trasmette. Una volta avrei passato il tempo in preda alla gelosia pensando: oddio, adesso che cosa starà facendo a Milano? Con chi esce? Chi incontra? E invece mi ritrovo a vivere un amore più equilibrato, più fiducioso, più bello”.