''La speranza non deve morire'': Mara Venier si commuove in diretta tv parlando della malattia del marito Nicola Carraro

Mara Venier alla fine cede e non trattiene le lacrime. La conduttrice si commuove in diretta tv parlando della malattia del marito Nicola Carraro, che ora è costretto sulla sedia a rotelle. La 74enne non riesce a frenarsi davanti a Sandro Giacobbe e alla moglie del cantante Marina Peroni. L’artista 75enne parla del tumore che combatte da anni ma non solo. Fa riferimento al problema all’anca che l’ha obbligato recentemente a stare in carrozzina proprio come l’83enne. Manda così un affettuoso pensiero all’imprenditore, la ‘zia’ si lascia travolgere dall’emozione. “La speranza non deve morire”, sussurra.

“Aspettavo questo momento per spiegare che dal 7 gennaio ho avuto un problema all'anca e, purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa non ha agito come doveva. I medici mi hanno proibito di stare più in piedi. Da quella data non sono più uscito perché rischio di rompermi la gamba”, racconta Giacobbe. Spera di rimettersi in piedi per settembre, forse.

"Questa situazione, qui in studio, per me è vita, per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento”, aggiunge il cantautore. Mara con la voce spezzata replica: "Capisco Marina, capisco anche te Sandro, ma soprattutto Marina”. Poi scoppia a piangere, pensando alle condizioni del suo Nicola.

"Mando un abbraccio a Nicola. Da quando l'ho conosciuto è entrato nel mio cuore”, le dice Giacobbe. Marina aggiunge: “Devi essere forte Mara, io so come stai”. La conduttrice è provata e dice: “Non bisogna mai arrendersi, la speranza non deve morire”. La Peroni, colpita, si alza per abbracciarla forte. La Venier si riprende e sottolinea: “Scusate, mi hai fatto un trappolone”. Poi prova ad andare avanti.

Finita Domenica In, Mara prende il treno e corre a Milano dal marito. Stamani i due sono partiti direzione Abano Terme: un po’ di relax. Carraro è in ripresa, ma sono più di 107, come raccontato da lui stesso, che lotta contro ernia del disco e patologia ai polmoni.