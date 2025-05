''Mi ha fatto specchiare in quello sguardo'': Marco Carta festeggia 40 anni col nuovo fidanzato Luca, chef milanese, le foto

Il cantante e il cuoco che gestisce un ristorante a Milano sono una coppia da due anni

“Invece di sentirmi più vecchio, mi sento più sereno. La felicità per me è equilibrio”, confessa a Chi

Celebra con un party all’aperto insieme alla zia Sabrina, sorella della madre scomparsa, e a tanti altri parenti e amici. Marco Carta, orfano di entrambi i genitori e della nonna Elsa, che l’ha cresciuto, festeggia 40 anni, compiuti il 21 maggio. Sul social condivide un reel del party organizzato in una cascina del 1500, l’Antica Osteria La Rampina, a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Accanto a lui c’è il nuovo fidanzato Luca, 38 anni, chef milanese. I due sono una coppia da due anni. A Chi il cantante dell’uomo che gli ha ridato la felicità dopo l’addio a Sirio Campedelli, dice: “Mi ha fatto specchiare in quello sguardo".

Marco e Luca si baciano appassionati. “A 40 anni invece di sentirmi più vecchio, mi sento più sereno. La felicità, per me, è equilibrio. E io ora sto in equilibrio”, svela Carta. E aggiunge: “La mia carriera non è stata lineare, ma nessuna lo è. Ci sono stati momenti bellissimi e momenti in salita. Ora è uno di quelli belli. Ho un tour estivo pieno, i miei pezzi girano in radio e questo singolo, Solo fantasia (presentato a "Una voce per San Marino" ndr), mi ha dato una bella rinfrescata, anche mediatica”.

“Io ho sempre vissuto di musica, ma non solo di musica. Ho vissuto anche di aspettative, di giudizi, miei e altrui. Ho avuto momenti in cui non mi sentivo mai abbastanza. Ma ho lavorato su di me, anche grazie alla persona che ho accanto - spiega ancora l’artista ex Amici - Il mio compagno è lo chef più riservato del mondo, ma è l’uomo che mi ha fatto più bene in assoluto. Ho smesso di rincorrere l’idea di dover dimostrare sempre qualcosa. Oggi so chi sono, cosa voglio e soprattutto chi voglio accanto. Ho imparato a godermi anche la solitudine, che prima mi spaventava. Prima avevo bisogno costante di compagnia, amici, movimento. Adesso so stare da solo. E questo fa la differenza”.

Luca, oltre alla cucina, ama anche il bodybuilding. Gestisce di un ristorante di famiglia a Milano. “Mi ha visto. E così mi ha aiutato a vedermi meglio. Io mi sono sempre un po’ sottostimato, sentivo di non essere all’altezza, a volte anche senza motivo. Lui ha acceso un faro. Non solo ha visto chi ero, ma mi ha fatto specchiare in quello sguardo. Da lì, ho iniziato a guardarmi in modo nuovo”, precisa parlando del compagno Marco. “Anche il coming out è stato un passaggio: un gesto di verità, ma anche un regalo che mi sono fatto. Le mie canzoni oggi sono più sincere. Possono parlare di me, senza filtri. Non devo più fingere, neanche tra le righe”, chiarisce ancora.

Carta nel 2021 ha stoppato il lavoro per stare vicino alla nonna che stava male: “Ho lasciato tutto per stare con lei in Sardegna. Fino alla fine. E lo rifarei ancora, senza esitazione. Vede, io ho perso i miei genitori da bambino, ma quella è un’altra storia, è un dolore confuso. La morte di mia nonna mi ha attraversato da uomo, con coscienza. E mi ha lasciato addosso la voglia di rallentare, di respirare. Ho passato l’estate al mare, tra amici veri, riscoprendo la bellezza delle cose semplici. Lì ho capito che anche i momenti più duri possono diventare una forma d’amore. Così ho trasformato i miei nodi in legami”.

Il party è stato organizzato in una cascina del 1500, l’Antica Osteria La Rampina, a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Luca taglia la torta del festeggiato

Alla festa sorride: è un compleanno a cifra tonda di quelli importanti: lui con accanto il suo Luca si sente appagato e finalmente sereno.