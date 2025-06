La protagonista di 'Un Medico in Famiglia' Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta! L'annuncio social

Dall’ex Jacopo Lupi ha avuto già due figli, Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo, nato nel 2017

Lascia tutti a bocca aperta con una rivelazione totalmente inaspettata. La protagonista di Un Medico in Famiglia Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta. L'annuncio arriva via social: lo regala con un breve video condiviso sul suo profilo Instagram.

La famosissima Maria Martini della gettonata serie tv di Rai1, che nel 2015, dopo 10 anni, decise di lasciare il suo personaggio, si fa vedere seduta su una panchina al parco con una tazza in mano. “Come... No, no, non credo basti, eh. No, no. Ciao. Eccomi qua, mamma mia, mamma mia. Quanto tempo è passato. Eh si tanto, tanto, ma perché sono successe tantissime cose, capito? E’ il motivo per cui sono qui, infatti, per dirvi questa cosa che è successa, che è una notizia bomba”, esordisce.

L’attrice che ora si dedica anche all’insegnamento dello yoga prosegue: “E allora io adesso stavo appunto cercando come… Il modo giusto, giusto per raccontarvela: un fuoco d'artificio che scoppia dietro adesso, o qualcuno che arriva, fa le capriole, però non basta, non basta anche perché adesso sono tutti talmente sensazionali che…”. La Sikabonyi così si alza e mostra il suo ventre pronunciato che parla di una nuova maternità e conclude: "Tanto poi è la vita che ci pensa essere sensazionale”.

Dall’ex Jacopo Lupi ha avuto già due figli, Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo, nato nel 2017

Margot non dice alcunché sul suo nuovo compagno, padre del bebè che porta in grembo. Nelle Stories spiega che, grazie anche alla pratica dello yoga, riuscirà a conciliare carriera e famiglia al meglio. E' felicissima e non le importa se a 42 anni ha una terza gravidanza e qualcuno la critica per questa ragione: questo è un dono enorme.

Mostra il ventre tondo, ma non dice nulla sul compagno a cui è legata

Margot dal 2003 al 2009 ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti, conosciuto sul set della terza stagione della fiction. E’ stata legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017. La separazione è stata per lei molto traumatica, ma è andata avanti e adesso c’è una nuova cicogna in volo.