Maria De Filippi racconta del suo programma flop in tv. La conduttrice sprona il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, a combattere le sue insicurezze: il 18enne le confida che ha sempre paura di sbagliare. La bionda rivela a LDA quanto in passato ci sia rimasta male per una trasmissione in cui credeva moltissimo: si può fallire, ma bisogna comunque insistere e continuare a credere in se stessi.

“Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo. Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero”, svela Maria.

La De Filippi non ha il nome del programma flop, potrebbe trattarsi di Colpo di scena, andato in onda nel 1999 su Canale 5. Il trauma per lo share insufficiente le instillò tante paure, al punto che quasi rinunciò a mettere in scena C’è posta per te.

“A un certo punto pensai a C’è Posta - svela ancora la moglie 59enne di Maurizio Costanzo - Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede: ‘Tu questo programma non sei in grado di farlo’. Ero a tal punto insicura dopo quello che era successo che tornai in aereo, mi fermai in aeroporto a Fiumicino seduta su una panchina per un’ora, con l’occhio sbarrato, decidendo di non fare C’è Posta”. Poi si buttò nella nuova avventura che si rivelò super vincente. Mai darsi per vinti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2021.