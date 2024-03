Maria Monsé era fidanzata quando ha conosciuto l’attuale marito, l’incredibile racconto in tv: ''Dopo tre mesi ci siamo sposati''

La conduttrice ha ripercorso come sono andate le cose a ‘Storie di donne al bivio’

Il rocambolesco racconto è quasi incredibile

Monica Setta ha commentato che per il suo ex deve essere stato ‘scioccante’

Maria Monsé ha rivelato in tv l’incredibile modo in cui ha conosciuto suo marito e come lui l’ha convinta a sposarlo.

La conduttrice tv 50enne, che ha recentemente scritto un libro dal titolo ‘I 50 sono i nuovi 30’, è stata ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’.

Qui la Monsé, che ha presentato trasmissioni in Rai come ‘Go Cart’ e partecipato a numerosi reality show a Mediaset, ha confessato che quando ha conosciuto Salvatore Paravia, suo marito sposato nel 2006 e padre della figlia Perla Maria, era legata ad un altro uomo.

Maria Monsé, 50 anni, a 'Storie di donne al bivio' racconta il rocambolesco modo in cui il marito Salvatore Paravia l'ha corteggiata e convinta a sposarlo in pochi mesi

Il racconto fatto a Monica Setta ha dell’incredibile. Maria ne è consapevole.

Ha detto: “Il primo incontro è avvenuto a una festa, dove non ci siamo scambiati il numero. Salvatore è il classico napoletano che si dà un da fare incredibile, se le inventa tutte lui le situazioni quando vuole ottenere qualcosa… E’ molto creativo”.

“L’ho visto arrivare all’improvviso sotto casa mia. Un giorno all’improvviso lui e un’amica mi hanno suonato. Io non li aspettavo. Mi dice: ‘Che fai, scendi o saliamo noi?’. Io ho risposto: ‘Ma chi siete, perché siete venuti adesso?’. Quest’amica mi ha detto: ‘Io te l’avevo detto che c’era questa persona che mi stava chiedendo di conoscerti. Scendi e lo conosci’. E trovo Salvatore sotto casa e lo riconosco. ‘Ma sei tu!’”, ha aggiunto.

“Poi da lì lui è stato molto abile. Io gli ho detto che ero fidanzata e che mi stavo anche sposando. Lui mi ha chiesto quando. Mi ricordo che era il periodo di settembre, gli ho detto: ‘In primavera’. Lui mi ha detto: ‘E io ti sposo prima’”, ha continuato.

La Monsé con Salvatore Paravia

“Io gli ho detto: ‘Guarda sono fidanzata, ho l’anello di fidanzamento. Mi dispiace’. Io mi sono detta che dovevo subito raccontare a qualcuno quella storia perché era comica, uno che mi viene sotto casa e mi chiede pure così, sposiamoci perché siamo nati lo stesso giorno. Mentre eravamo al bar lui ha sentito che eravamo nati lo stesso giorno e ha detto: ‘Il giorno del nostro compleanno sposiamoci’. Ci siamo sposati dopo tre mesi”, ha proseguito.

Salvatore riesce a convincerla a fare insieme un volo aereo per Catania, città di origine di Maria. Seduti accanto hanno parlato per tutto il tempo.

“Appena ha conosciuto i miei genitori, subito è arrivato in Sicilia, mi ha portato l’anello, ci siamo alzati dalla tavola dopo un pranzo e siamo andati a cercare dove sposarci. Tutto così veloce”, ha spiegato la Monsé.

“Io all’inizio pensavo fosse un po’ troppo esuberante e mi ha messo anche paura”, ha sottolineato.

Maria Monsé con la conduttrice di 'Storie di donne al bivio' Monica Setta

La Setta ha quindi voluto togliersi una curiosità: “Io vorrei sapere che fine ha fatto il fidanzato, che reazione ha avuto, come l’ha presa”.

La Monsé ha risposto: “L’ha saputo perché l’ha visto a ‘La Vita in Diretta’. Ho annunciato direttamente il matrimonio”.

La Setta ha quindi sottolineato: “Lui fino a un attimo prima era fidanzato con te, poi accende la tv e sente a La Vita in Diretta che tu ti sposi (con un altro, ndr). Devo dire scioccante per lui”.

La chiosa della Monsé: “Dato che lui non era romano, io gli avevo detto, ‘senti prendiamoci una cosiddetta pausa di riflessione’. Visto che me ne aveva chiesta una lui a me, gli ho detto che toccava a me chiederne un’altra”.