Martina Colombari: 'Mio figlio Achille è un po' complicato, ci sta dando filo da torcere’

Martina Colombari, protagonista a teatro con Corrado Tedeschi di Montagne Russe, a Grazia, in una lunga intervista in cui ripercorre la sua lunga carriera e le sue personalissime ‘montagne russe’, parla anche del suo unico figlio, Achille, che sta per compiere 18 anni (li farà il prossimo 2 ottobre). “E’ un po' complicato, ci sta dando filo da torcere”, ammette l’ex Miss Italia.

Tra i momenti più alti della sua esistenza c’è sicuramente la nascita del figlio e l’aver incontrato il marito, Billy Costacurta, a cui è legata da ben 26 anni. Sul suo piccolo uomo Martina rivela: “E’ un ragazzo un po’ complicato. In questa fase dell’adolescenza ci sta dando del filo da torcere, la sua è una generazione molto condizionata dai social, dal desideri di avere tutto subito. Oggi devo essere severa con lui, ma ricordo quando era piccino e mi si rannicchiava in braccio”.

La Colombari è riuscita negli anni a tenere sempre vivo il suo matrimonio: “Credo che il nostro segreto sia l’aver sempre rispettato lo spazio dell’altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione ‘normali’: viaggiare, andare al ristorante o a una mostra”.

Riguardo a lei, Martina Colombari confida: “Per tutta la vita mi sono sentita una sorta di ‘brand’. Ho sempre percepito che da Martina Colombari la gente si aspettasse un modello di perfezione. Sentivo la pressione di non deludere, non solo il pubblico, ma anche i genitori, il marito, il figlio. Mentre io, come tutti, fallisco, dico parolacce, combino pasticci. La mia bellezza forse è un talento, ma non ne ho merito, sono nata così. E dietro quella c’è dell’altro, perché la vita, come racconta il mio spettacolo, è fatta davvero di montagne russe”.

Nel ‘basso’ della sua vita c’è qualcosa di cui si rammarica: “Non aver vissuto la mia adolescenza. Ho iniziato a lavorare giovanissima, per carità, in un mondo meraviglioso come quello della moda, ma la leggerezza di quell’età mi è mancata”.

Martina ha ancora molti sogni: “Mi piacerebbe fare la giornalista. Mio marito Billy ogni tanto mi bacchetta: ‘Non puoi fare il terzo grado alle persone, non tutti sono disponibili’. Io però so che lo faccio con il cuore, anche se apprezzo i suoi consigli. Perché spesso è molto spiritoso. Quando riflettevo se fare Montagne russe, sa che cosa mi ha risposto? ‘Ma è fantastico, così te ne vai in tournée e smetti di fare il Dobermann in casa’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2022.