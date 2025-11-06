''Non se lo aspettava da me: è fragile'': Martina Margaret Maggiore torna sulle critiche dell’ex Cesare Cremonini

Lui l’ha contattata per poter leggere prima il libro, lei ha detto di no: “Da allora non ci siamo più sentiti”

Martina Margaret Maggiore sulle pagine di Oggi torna sulle critiche dell’ex Cesare Cremonini. La 28enne ha raccontato la sua storia con il 45enne nel libro “Ma che stupida ragazza”. L’artista a Supenova ha detto la sua sulla questione. Lei replica: “Non se lo aspettava da me: è fragile”.

Martina non lo ha fatto per visibilità: la storia nel volume svela la sua caduta e rinascita negli anni in cui era con Cremonini. “L'ho scritto per raccontare la mia forte dipendenza affettiva da questa persona. Inevitabilmente, quando hai vent'anni e incontri una persona molto più grande di te, soprattutto di quel calibro lì, tendi ad annullarti. Io mi ero totalmente annullata per amore. E poi se questa dipendenza affettiva si trasforma in depressione, è difficile uscirne. Attraverso la mia storia volevo, nel mio piccolo, aiutare chi sta affrontando un dolore del genere”.

Cremonini non è stato tenero. “Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l'anima, con cui ho avuto un confronto umano importantissimo, a cui ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla e di stare bene con lei, ha scritto un libro e l'ha pubblicato, raccontando la mia vita intima senza neanche considerarmi, neanche la mia gentile richiesta di dire 'condividiamo, magari delle cose famigliari che vorrei proteggere per rispetto alla mia famiglia... Vorrei che mi dicessi cosa scrivi. Poi è un tuo diritto’”, ha detto da Cattelan

“Non mi aspettavo nessuna reazione da parte sua, dico la verità, pensavo avesse di meglio da fare. Sentendo le sue parole, mi viene il dubbio che l'abbia letto veramente il libro, perché non c'è nulla di così intimo. Racconto quello che fanno tutte le coppie, le vacanze, le uscite, niente di eccezionale. E’ la storia scritta dal mio punto di vista, da come l'ho vissuta io”, spiega lei, che nel libro ha confidato i tradimenti subiti.

Alla domanda se crede o meno che il cantante abbia sofferto, Maggiore risponde di sì. “Credo che abbia sofferto per la fine della nostra storia e sì, anche per il libro, evidentemente non se lo aspettava da me. Lui è fragile, questo è vero”.

Cesare le ha chiesto di leggere il libro prima: “Quando ha saputo del libro, i suoi avvocati hanno mandato una Pec alla casa editrice per poter leggere il libro, ma non è stato concesso. A quel punto lui ha contattato me dicendomi che avrebbe voluto leggere il libro per poi togliere magari determinate parti che non gli andavano bene. Non sarebbe stata più una cosa mia, però, e ho detto di no. Da allora, non ci siamo più sentiti”.