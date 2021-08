Massimo Lopez piange il fratello: 'Si è spento all’alba’

Massimo Lopez è in lutto dopo la morte dell’amatissimo fratello maggiore. Giorgio Lopez era anche un collega, visto che di mestiere faceva l’attore e il doppiatore. Si è spento a 74 anni a Roma, all’alba. Lo ha annunciato Massimo con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Evidentemente molto provato, con gli occhiali da sole, ha fatto sapere nella clip: “Mio fratello Giorgio questa mattina all’alba se n’è andato. E’ andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre”. “Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere. E quindi ce l’ho sempre con me qui nel cuore”, ha poi aggiunto.

Subito tantissimi i messaggi di condoglianze e di affetto. Arrivati sia dai molti fan di Massimo, che dai suoi amici famosi. Sotto il post del 69enne sono apparsi tra gli altri i commenti di Mara Venier, Lorena Bianchetti e Rita Dalla Chiesa. Eros Ramazzotti ha scritto: “Ti sono vicino amico mio, ciao Giorgio”. Poi Christian De Sica: “Ti sono vicino amico caro”. La cantante Giorgia ha lasciato un semplice ma esplicativo cuore rosso.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2021.