Megan Fox e il futuro marito, a Milano alla sfilata Dolce & Gabbana arriva la coppia più attesa

Megan Fox e il suo futuro marito catturano gli obiettivi a Milano, in occasione della sfilata Dolce & Gabbana. L’attrice e modella 35enne e Machine Gun Kelly, al secolo Colson Baker sono la coppia più attesa. E’ il rapper 31enne a occuparsi della colonna sonora dell’evento legato alla Moda Uomo degli stilisti siciliani.

Machine Gun Kelly posa con la sua bella. In passerella sfoggia tre outfit differenti: uno bianco, uno colorato e uno nero. Mostra il busto pieno di tatuaggio e con la sua musica dà ritmo a una sfilata da sogno. In prima fila Megan applaude: è favolosa con il suo look black sexy.

La Fox, prima sposata con l'attore di Beverly Hills 90210 Brian Austin Green, madre di tre figli, Noah (9) Bodhi (7) e Journey (5), ha occhi solo per il suo compagno, anche lui genitore di Casie, 12 anni, nata dall’amore con l’ex Emma Cannon.

Dopo mesi di rumor i due sono finalmente usciti allo scoperto e sono freschi di proposta di nozze. Il biondo artista ha chiesto a Megan di sposarlo regalandole un meraviglioso anello con smeraldo e diamanti. Tutto avvenuto sotto un albero del giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, il luogo dove i due si sono incontrati nel 2020.

“Sì, in questa vita e in ogni vita - ha scritto Machine Gun Kelly - Sotto gli stessi rami sotto i quali ci siamo innamorati, l'ho riportata indietro per chiederle di sposarmi. So che la tradizione è un anello, ma l'ho progettato con Stephen Webster per essere due: lo smeraldo (la sua pietra natale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima formare il cuore oscuro che è il nostro amore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.