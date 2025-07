Melissa Satta e Carlo Beretta elegantissimi e innamorati ad un matrimonio a Napoli: guarda

La coppia è stata invitata alla cerimonia nel weekend a Napoli

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno trascorso un weekend a Napoli: la coppia è stata invitata ad un matrimonio e ne ha approfittato per godere delle bellezze della città.

L'ex velina e l'erede dell'azienda Beretta non hanno perso l'occasione di gustare la pizza napoletana, le graffe e si sono concessi diversi sfizi. Hanno alloggiato in un hotel bellissimo dove si sono preparati per le nozze del weekend. Abito scuro per Carlo e vestito da sirena per la Satta, una coppia bellissima.

I due fidanzati hanno approfittato del weekend anche per fare un giro in barca al mare e sfoggiare i fisici abbronzati. Poi tante cene divertenti con gli amici e diverse occasioni per gustare i piatti tipici della città. Insieme da oltre un anno Melissa e Carlo fanno sul serio..