Melissa Satta rivela la sua dieta: quanti pasti fa al giorno, gli spuntini e la pasta...

Melissa Satta adora lo sport, fa parte integrante della sua vita. Lo associa a un’alimentazione sana ed equilibrata, come confessa a La Gazzetta dello Sport. Rivela la sua dieta, quanti pasti fa, quanti spuntini. Svela anche che tipo di pasta mangia. I risultati sono visibili a tutti: la showgirl 35enne è bellissima e ha una forma fisica smagliante.

“Ho sempre amato muovermi, fare qualcosa, non stare mai ferma. Da piccola ho giocato in una squadra professionistica di calcio e praticato karate a livello agonistico per diversi anni. La passione per lo sport mi ha poi portata a cimentarmi con il tennis, il paddle, l’equitazione e il wakeboard. Mi piace provare sport sempre nuovi, mettermi alla prova. Lo sport è una parte di me, una passione che è cresciuta con me e che non potrò mai abbandonare”, spiega Melissa.

Sulla sua dieta quotidiana chiarisce: “Sono seguita da un nutrizionista: sport e alimentazione devono andare di pari passo, se si vogliono ottenere dei veri risultati. Cerco di mantenermi sempre sui cinque pasti al giorno, tre principali e due spuntini, differenziandoli fra giorni di allenamento e giorni di riposo. Credo sia giusto seguire un regime alimentare che supporti il proprio fisico, per migliorare il proprio status tanto tramite lo sport quanto il cibo, che resta pur sempre un momento di gioia e convivialità. A tavola non so rinunciare alla pasta...ovviamente integrale”.

Il fitness l’accompagna sempre: “Il mio ideale di allenamento prevede tre sedute a settimana. Cerco di pianificare le sessioni anche in base ai miei impegni di lavoro, per cui può capitare che a volte riesca ad allenarmi più di tre volte alla settimana, altre volte meno. L’importante è cercare sempre di ritagliarmi nel corso della settimana alcuni momenti per me stessa, prendermi cura del mio corpo e della mia mente”.

Per Melissa Satta anche tanta corsa: “E’ una delle attività a cui non posso rinunciare. Amo correre in estate dopo la spiaggia, verso le 19 e posso correre per almeno 30 minuti consecutivi godendomi la luce del tramonto”.

Scritto da: La Redazione il 25/2/2021.