Melissa Satta per la prima volta col figlio Maddox in tv, la 37enne parla anche di Berrettini e dice che…

Melissa Satta torna in tv, a Verissimo per la prima volta si regala un'intervista col figlio di 8 anni Maddox. La 37enne è visibilmente emozionata, le lacrime arrivano per i messaggi delle amiche e della mamma, ma pure per il piccolo avuto dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. “Lui è il vero principe di casa”, sottolinea orgogliosa. L'ex velina parla anche della sua vita sentimentale, ma su Berrettini dice pochissimo.

Maddox sogna da giocatore, come il padre. Tiene stretto il pallone tra le mani: “Da grande voglio fare il calciatore”, rivela. La madre gli domanda: “Sei emozionato?”. Lui ammette che lo è. Melissa allora esclama: “Ma come, mi avevi detto che non ti saresti emozionato!”.

Maddox gioca a calcio, pratica anche il muay thai, la boxe tailandese. Per lui non ci sono fidanzatine all’orizzonte. La Satta lo osserva con tanto amore: è fiera del figlioletto. Il bimbo le riempie la vita, ma non c’è solo lui. Davanti le telecamere è impossibile non fare riferimento al nuovo amore che sembrerebbe colorarle l’esistenza, dopo la rottura con Mattia Rivetti: Matteo Berrettini.

Melissa, da sempre grande sportiva, ultimamente è un’appassionata di tennis. “Sai che io sono una grande sportiva, a me piace molto lo sport, e per me lo sport è vita. Forse sono una sportiva mancata, perché proprio ho un regime di vita, ho sempre fatto sport nella vita e forse se non avessi fatto questo, magari sarei diventata…sarei andata alle Olimpiadi”, spiega.

Quando le si fa riferimento alla storia con il 26enne, la Satta non si sbottona e chiarisce il motivo: “Io non mi voglio neanche più augurare niente, perché ogni volta che vengo qua e ti dico che sono felice e mi auguro che qua e là, poi le cose crollano, quindi facciamo che non mi auguro niente. Quello che viene viene, ti ripeto, ho trovato il mio equilibrio, ho trovato il mio equilibrio a casa, con Maddox il mio lavoro, con le mie amiche, le mie cose, tutto quello che arriverà in più dovrà portarmi un più e non un meno. Dovrà essere la ciliegina sulla torta”. Alla domanda incalzante sul nuovo fidanzato, infime replica: “Come ho scritto sulla mia torta di compleanno, ‘Niente da dichiarare’”. Su Berrettini non si sbilancia.