Il bacio di Fedez e Rosa Chemical continua a far discutere, ma Sanremo 2023 è un successo senza precedenti

Il Festival quest’anno ha avuto risultati di ascolto semplicemente pazzeschi

Considerando anche che Mediaset non ha fermato gli show di punta, Amadeus può esultare

La finale ha tenuto incollati alla tv 12 milioni e 200mila telespettatori, con share del 66%

Mentre il bacio di Fedez e Rosa Chemical continua a far discutere (in realtà solo qualche politico ha avuto da ridere, mentre ormai ben pochi tra il pubblico hanno storto il naso: siparietti come questi sono all’ordine del giorno in tv almeno dagli anni ’90), Amadeus può non solo tirare un sospiro di sollievo, ma esultare per un’edizione di Sanremo che ha fatto risultati praticamente senza precedenti. Erano anni che il Festival non portava a casa ascolti del genere (certamente dall’avvento della concorrenza del satellitare, del digitale terrestre e dei servizi di streaming). Bisogna inoltre considerare che per la prima volta nella storia della tv, Mediaset non ha sospeso i programmi di punta, ma ha deciso di fare una controprogrammazione “dura”.

Rosa Chemical, 25 anni, twerka sopra a Fedez, 33, durante la finale di Sanremo 2023

Parlavamo di ascolti: la serata finale ha tenuto incollati allo schermo 12.256.000 spettatori, con il 66% di share. Il picco di telespettatori è stato alle 22.01 con 15.674.000 persone a seguire lo show, mentre il picco di share è stato all’1.44 con l’82,7%.

Durante la serata, che ha visto trionfare Marco Mengoni con il suo ‘Due Vite’, c’è stato sicuramente un momento che più degli altri rimarrà nella storia di questa edizione della kermesse canora: il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Prima il twerk del cantante piemontese sul marito di Chiara Ferragni, seduto in prima fila, poi il bacio sul palco alla fine della sua esibizione. In realtà niente di così scandaloso: scene del genere, baci e ammiccamenti vari, fanno parte degli show, soprattutto musicali, da almeno 30 anni. Ma nel contesto di Sanremo, che quest’anno non ha regalato molti altri spunti del genere, la cosa ha sicuramente lasciato il segno.

Fedez e Rosa Chemical si baciano sul palco dell'Ariston

Il tutto era stato probabilmente organizzato, magari non nei minimi dettagli, dal duo, che si era già incontrato qualche giorno fa durante una puntata del podcast di Fedez ‘Muschio Selvaggio’ (e aveva spoilerato l’intenzione di baciarsi sul palco dell’Ariston). Fatto sta che diversi politici (soprattutto tra quelli al potere in questa fase) sono intervenuti e qualcuno sostiene che il nuovo governo abbia intenzione di usare l’episodio per rimuovere i vertici della Rai e “piazzare” magari qualche dirigente amico al comando.

Anche Amadeus è stato tirato in ballo. Potrebbe essere "cacciato", o almeno così sembra pensare lui stesso. Ha fatto sapere: "Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare".

Se così fosse, anche il nuovo governo dimostrerebbe di non aver intenzione di cambiare le vecchie e malsane abitudini della politica italiana.