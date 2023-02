Marco Mengoni dopo il trionfo a Sanremo 2023 si spoglia in tv: ''Così con zero ore di palestra''. Ecco perché

Il cantante 34enne mostra il fisico e sorride: coi look Versace al Festival ha conquistato tutti

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa lo ‘obbliga’ a togliersi la giacca…

Marco Mengoni è euforico dopo il trionfo a Sanremo 2023 con la sua “Due vite”. In tv, a Domenica In, racconta le emozioni provate sul palco dell’Ariston, poi la sera si spoglia a Che tempo che fa, ‘obbligato’ da Luciana Littizzetto. La comica vuole che faccia vedere il suo fisico, quello che ha catturato l’attenzione di tutti al Festival. Il cantante 34enne rivela: “Così con zero ore di palestra”. E spiega perché.

Marco coi look Versace indossati durante la kermesse ha fatto molto parlare di sé: oltre a una voce straordinaria, l’artista nato a X Factor col suo fascino da macho ha scatenato migliaia di commenti d’approvazione sui social. La Littizzetto lo sa e così ironizza, dopo la sua esibizione, davanti a un Fabio Fazio imbarazzato, gli dice: “Dai, togliamoci questa giacca!”. Mengoni ride e lo fa. Rimane in canottiera e mostra i muscoli.

Fazio lo guarda e gli sottolinea: “Ora però basta palestra!”. “Ma non l’ho neanche fatta - replica Marco - Non ho avuto tempo di farla. Zero ore di palestra”. Eppure è scolpito.

Mengoni si gode il successo. Poco prima, nel pomeriggio, da zia Mara Venier spiega perché rimane coi piedi per terra: “Sono nato in un paese piccolo (Ronciglione, ndr.) con mio nonno e gli animali, quindi so cosa significa essere umile e ne sono orgoglioso: questa cosa mi ha aiutato tanto. Per le esibizioni, soprattutto quella di ieri, l’orchestra è stata fondamentale. Al Marco di dieci anni fa dico che si può sbagliare e che bisogna osare”.

L'artista non si è allenano in questi giorni: non aveva tempo

Poi l’artista svela: "La prima telefonata? A mia mamma, ma non mi ha risposto subito perché stava festeggiando in piazza”. E confessa: “I momenti difficili li viviamo tutti, devo ringraziare la vita per avermi fatto superare momenti forti, esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che rimanessero lì". "Dedico questo Festival a mia madre, la donna che mi ha messo al mondo”, conclude.