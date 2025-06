L’attrice e il romano 39enne alla prima edizione del Milano Film Fest

La 46enne e il personal trainer sono sempre più felici: lei pensa alle nozze

La rissa di metà giugno 2024 con l’ex Paolo Virzì è ormai alle spalle. Insieme erano già andati lo scorso anno ai Nastri d’Argento. Micaela Ramazzotti e il nuovo compagno Claudio Pallitto si regalano un’altra uscita mondana di coppia: i due sono felici e innamorati sul red carpet della prima edizione del Milano Film Fest che vede come direttore artistico Claudio Santamaria.

Micaela Ramazzotti e il nuovo compagno Claudio Pallitto felici e innamorati sul red carpet: altra uscita mondana di coppia dopo la rissa con l'ex di lei Paolo Virzì

Sul palco del Piccolo Teatro di Milano l’attrice ritira il premio You Intensified Award by Syoss per “aver dimostrato come il talento, quando è nutrito da passione, determinazione e profondità emotiva, possa trasformarsi in forza. Una forza che attraversa i ruoli, si reinventa, cambia registro. Una forza che non ha bisogno di clamore per lasciare il segno”. Il personal trainer 39enne è al suo fianco, orgoglioso di lei.

Insieme da poco più di due anni, la 46enne, madre di Jacopo, 15 anni, e Anna, 12, avuti da Virzì, e Pallitto mostrano a tutti il loro grande feeling. Si sono conosciuti per caso sul set del film di Micaela Felicità. Da lì, piano, piano è nato l’amore.

L’attrice e il romano 39enne alla prima edizione del Milano Film Fest. La 46enne ritira il suo premio, accanto al lei il direttore artistico del festival Claudio Santamaria

“Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo. Lui mi ha chiesto di uscire. E’ un gentiluomo pieno di attenzioni. Ha un’anima pulita. E’ generoso, fedele, e un grandissimo padre: ha due figlie, la maggiore di 12 anni, come Anna, e infatti vanno a scuola insieme, la minore di 10. E’ diventato papà giovane, a 27”, ha svelato lei a Vanity Fair, smentendo la fama da “orco cattivo” che era stata data all’uomo immediatamente dopo la lite a Roma con Paolo, durante la quale lui era presente.

La coppia insieme a Santamaria e la moglie, la giornalista Francesca Barra

La Ramazzotti pensa alle nozze con Pallitto. Al settimanale ha confessato anche: “Sì, per la gioia di molti! Ma tanto non mi è mai interessato il giudizio degli altri, figuriamoci ora che ho 46 anni. Sarebbe una cerimonia intima, difficile da scoprire. E’ l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. E’ il mio primo amore”.