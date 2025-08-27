L'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera prosegue a gonfie vele: lui la raggiunge in elicottero sulle Dolomiti, guarda

La svizzera 47enne accoglie il nuovo compagno 58enne con un lungo bacio

L’imprenditore romano le porta un dono acquistato in un famoso negozio di Amalfi

Sorride raggiante più che mai quando lo vede atterrare sul verde prato. L'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera prosegue a gonfie vele: lui la raggiunge in elicottero sulle Dolomiti, come mostrano gli scatti pubblicati da Chi. La showgirl 47enne accoglie il nuovo compagno 58enne con un abbraccio e un lungo e appassionato bacio. L’imprenditore tra le mani ha una busta: è un regalo per la svizzera.

Michelle è a San Cassiano, in provincia di Bolzano, per qualche giorno di relax con le figlie più piccole. Nino non riesce a stare lontano da lei e va a trovarla in grande stile. Per la sua fidanzata ha comprato un oggetto al Borgo Santandrea di Amalfi, hotel 5 stelle lusso molto rinomato in Costiera, famoso per le ceramiche dipinte a mano. Forse è qualcosa che Michelle aveva adorato durante la crociera fatta con lui, il viaggio che, partendo dalle isole pontine, l’aveva portata proprio fin lì recentemente.

La Hunziker lo prende, Nino le svela tutto, lei sorride entusiasta. I due poi si dirigono all’Hotel Fanes, pure questo un albergo da mille e una notte, molto caro alla conduttrice di Striscia la Notizia. La coppia non scoppia, anzi. Michelle sulle Dolomiti trascorre ore fenomenali insieme all’uomo che pare averla conquistata totalmente e che è entrato a far parte integrante della sua famiglia.