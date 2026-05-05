L’ex Cesarona 33enne risponde alle domande dei follower sull’abitazione comprata col marito Christian Massella

L’ex attrice, influencer, ha annunciato di aver trovato l’abitazione dei suoi sogni sul social con un reel

Dopo aver condiviso il reel con il suo annuncio, le domande sono arrivate a raffica. Micol Olivieri cerca di rispondere alle curiosità dei follower. L’ex ‘Cesarona’ 33enne svela quanti metri quadrati è la nuova casa e quando lei, il marito Christian Massella, 36 anni, e i due figli Arya, 11 anni, e Samuel, 8, traslocheranno. “Ci sono lavori da fare”, confessa.

''Ci sono lavori da fare'': Micol Olivieri svela quanti metri quadrati è la nuova casa e quando traslocheranno

“Abbiamo comprato sempre a Roma - spiega l’ex attrice - Non è nella stessa precisa zona in cui siamo ora, ma è molto vicino, 10 minuti, sempre vicino al mare, prima di Ostia, in un quartiere residenziale che, secondo me, si modificherà nel corso degli anni, perché ci sono diversi cantieri intorno. Ci avviciniamo di più ai genitori di Christian, è perfetta”.

Micol ha già in mente lo stile di arredamento: “Vedremo il progetto sabato, non vi dico quanto siamo emozionati. Abbiamo esposto le nostre idee, sicuramente quelle che ci rappresentano. Non voglio una casa uguale a molte, bellissime, che vedo ultimamente sui social”.

L’ex Cesarona 33enne risponde alle domande dei follower sull’abitazione comprata col marito Christian Massella

La villa deve essere completata al più presto: “Sicuramente ci sono dei lavori da fare… Ho paura a dirlo, ma comunque, per forza di cose, noi fra 2 mesi dobbiamo lasciare questa casa! Entro fine giugno. Non abbiamo alternative sulle tempistiche. Può darsi che mi vedrete a fine giugno accampata coi materassi per terra, perché, anche se non sarà ancora finita, noi dovremo andarci ad abitare per forza”.

La Olivieri e il marito ci hanno messo un anno e mezzo a trovare la ‘magione’ giusta: “E’ stato proprio il Destino. Era scritto”. La villa è circa 170 metri quadrati: “Non distribuiti in maniera uniforme. Il piano più grande è quello di terra, quasi uguale il primo piano, più piccola la mansardina, 15 mq, che sarà la camera di Samuel, molto luminosa. Ci premeva tanto di avere un salone accogliente”.