La moglie di Alvaro Vitali si presenta col nuovo compagno al funerale dell'attore a Roma: pioggia di critiche su Stefania Corona, foto

Claudio Di Napoli, regista amico dell’attore scomparso, commenta senza riserve

L’artista sottolinea pure l’assenza di tanti volti noti del cinema che si aspettava di trovare

Arriva una pioggia di critiche su Stefania Corona. La moglie di Alvaro Vitali, che si era separata dall’attore, ma con il quale divideva ancora la stessa abitazione, si presenta al funerale del 75enne scomparso lo scorso 24 giugno a Roma col nuovo compagno. In prima fila è accanto ad Antonio. L’uomo, di professione autista, era stato assunto proprio da Vitali per occuparsi delle commissioni quotidiane, della spesa e della gestione della casa. Il matrimonio tra Alvaro e la 64enne era già in crisi. Lei, trovando in lui un appoggio, si è innamorata. Anche Antonio viveva in casa con loro.

Stefania Corona al funerale del marito Alvaro Vitali a Roma

E’ Claudio Di Napoli, regista e amico dell’artista morto, a commentare a Fanpage. Esterna il suo pensiero senza riserve, anche sui tanti assenti tra i volti dello showbiz che si aspettava di trovare nella chiesa di San Pancrazio ieri, 26 giugno, alla cerimonia funebre.

“Ero arrivato con largo anticipo - racconta - temendo perfino problemi di traffico, vista l’importanza dell’evento e i tanti messaggi apparsi online. E invece, in chiesa, c’erano al massimo 150, forse 200 persone”. Di Napoli sottolinea che l’unico volto del cinema presente è stato Carlo Verdone. L’unico figlio biologico di Vitali, Ennio, invece, è stato impossibilitato ad andare per problemi di salute. Vive a Vercelli.

Su Stefania Corona Di Napoli punta il dito: “Era in prima fila. E accanto a lei c’era il suo nuovo compagno. Vederli lì insieme, proprio nei primi banchi, mi ha fatto male. Mi è tornato in mente un episodio che non riesco a dimenticare: la domenica prima dell’ultimo ricovero, Alvaro si era messo d’accordo con un amico per comprarle una borsa di un noto stilista. Diceva che voleva invitarla a cena, sorprenderla, provare a riconquistarla partendo proprio da quel regalo. E' stato ricoverato prima che riuscisse a farsela consegnare e a regalarla. Non si era mai davvero rassegnato alla fine del loro rapporto”.

Gli viene chiesto cosa pensi del fatto che Antonio abbia deciso di sedersi in prima fila con la donna: “Non me lo spiego. Era lì, accanto a noi, nel primo banco: con Stefania, le sue figlie, Carlo Verdone e gli amici più stretti. Quando l’ho visto sedersi, mi sono alzato. Ho preso una sedia e mi sono spostato. E’ una questione di rispetto”.