“Ogni anno per me è un dono”, rivela la showgirl 47enne colpita da cancro al seno nel 2021

Nel 2023 la venezuelana è stata dichiarata in remissione e adesso vive con gratitudine

Carolina Marconi torna sull’'intruso’. In tv parla del tumore e rivela le sue condizioni di salute oggi. La 47enne è stata colpita da cancro al seno nel 2021, dopo un difficile e lungo intervento e vari cicli di chemio, nel 2023 è stata dichiarata in remissione. “Ogni anno per me è un dono”, confessa a La Volta Buona.

Carolina Marconi in tv parla del tumore e rivela le sue condizioni di salute oggi: ecco come sta

L’ex gieffina si sottopone costantemente a visite di controllo. L’ultima c’è stata pochi giorni fa. “Ogni volta che vai ai controlli trattieni il respiro, non ce la fai. Quando senti il tuo dottore dire che sei guarita, sei guarita nel senso che anche il terzo anno è andato bene…”, spiega. E aggiunge: "Io sono in follow up, devono passare altri due anni. Sono cinque in totale, io li devo completare. Ogni anno per me è un dono".

Accanto a lei, come sempre negli ultimi 14 anni, c’è il compagno Alessandro Tulli, che le è sempre rimasto accanto durante la malattia. “Io e lui siamo tutto. Penso che ogni donna debba meritare un amore come il mio e un uomo come lui… Quando ti viene diagnosticato un tumore non è facile. Forse è stato più difficile per lui, perché lui mi vedeva cambiare, i capelli, gonfiarmi. Ha sofferto più lui che io. Ogni tanto si nascondeva e piangeva, non ho mai detto che lo sapevo”, racconta Carolina.

Caterina Balivo le domanda se litigassero. La Marconi svela: “Certo che litigavamo, io facevo la terapia e mi incavolavo. Alla fine il mio oncologo mi ha detto di fare un percorso dalla psicologa e noi ci siamo presentati là. Abbiamo cominciato a litigare davanti a lei. La psicologa ci ha detto che eravamo un caso clinico e che ci dovevamo lasciare, ma in realtà noi abbiamo trovato il nostro equilibrio". I due sono più uniti che mai.