"Da quel rapporto ho imparato ad avere paura": Thais Wiggers in tv parla del legame con Teo Mammucari, da cui ha avuto una figlia

Thais Wiggers in tv, ospite de La Volta Buona, parla del legame con Teo Mammucari, da cui ha avuto Julia, 18 anni. A Caterina Balivo confessa: "Dal nostro rapporto ho imparato ad avere paura". E chiarisce: "Paura di buttarmi, di fidarmi".

"Non sono stata fortunata in amore, l'ho già detto in passato, ho avuto una storia con Teo Mammucari, il papà di mio figlia, quando ero molto piccola", racconta l’ex velina di Striscia la Notizia. "Ero molto giovane e lì ho dato tutto il mio cuore, ero all'apice della mia carriera, abbiamo avuto una figlia bellissima insieme quindi è stata una storia importante”, aggiunge.

Quando con il presentatore 60enne, però, è finita, ha avuto strascichi importanti dovuti alla storia sentimentale: "Quando finisce una storia così importante è difficile non finire a pezzi. Ricominciare. Questo vale per me, così come per lui. Ho imparato delle lezioni e cerchi di andare avanti, ma ti proteggi".

La Balivo le chiede cosa le abbia insegnato quella relazione. La brasiliana replica "Ad avere paura”. Caterina non comprende, lei così spiega: "Paura di buttarmi, di fidarmi”. E sottolinea: "Ho vissuto altre relazioni, ma appunto non sono mai stata fortunata in amore. Mi sono lasciata che avevo 30 o 31 anni, nel frattempo non ho avuto un matrimonio e ho quasi 40 anni, la vedo dura per me”. Dal 2010 al 2018 è stata legata, poi, a Paul Baccaglini.

Per Thais ora al primo posto c’è Julia. “La mia priorità è mia figlia. Lei è la mia più grande riuscita”, conclude tra gli applausi del pubblico in studio. Con Teo non è in ottimi rapporti, Mammucari era tra l'altro assente alla festa per i 18 di Julia a Milano i primi di giugno.