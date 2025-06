''Non è strano che non bacino mai una persona normale tipo panettiere?'': Naike Rivelli reagisce alla paparazzata di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

La figlia di Ornella Muti 50enne commenta il gossip esploso ieri e di cui tutti parlano

“Succede molto di rado, quasi sempre nascondono grandi uomini…”

Non può fare a meno di dire la sua. Naike Rivelli reagisce alla paparazzata di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, pubblicata in cover su Oggi. Il settimanale ha sorpreso la conduttrice 48enne mentre si scambiava un fugace bacio con l’imprenditore, cugino di secondo grado di Giovanni. L’uomo ha 55 anni e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. La svizzera non conferma nulla, l‘intimità che mostra negli scatti fa parlare. La figlia di Ornella Muti, con un pizzico di sarcasmo, sottolinea: “Non è strano che queste grandi celebrità non bacino mai una persona normale tipo panettiere?”.

“Hi guys, sì, sono figlia di celebrità, ma non ne conosco molte perché sono che sta sempre sulle sue, quindi mi tengo molto a casa e mi faccio molte fatti miei, ma oggi ho aperto il mio Instagram e c'era subito una grande notizia. E, grazie alla signora Michelle Hunziker, ho scoperto che esiste un altro Tronchetti Provera, come si chiama? Tronchetti Provera, scusatemi…c’è un altro Tronchetti Provera”, spiega la 50enne.

Naike prosegue lanciando la sua frecciatina: “E vorremmo dire questo, non è strano... Michelle Hunzi che è un nuovo amore, il bacio con Nino Tronchetti Provera… Ma queste grandi celebrità non è strano che non si trovano mai per caso sgamate a baciare una persona normale, tipo il panettiere, l'idraulico. No, questo succede molto di rado. Vorrei dire che dei lavori molto umili spesso, anzi quasi sempre, nascondono dei grandi uomini”.