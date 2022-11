La moglie di Francesco Facchinetti è supersexy  'bondage style' per pubblicizzare la sua nuova linea cosmetica

Wilma Helena Faissol debutta da imprenditrice con un brand di cui è orgogliosissima

Sul marchio dice: “Rappresenta una donna che non scende a compromessi”

Wilma Helena Faissol debutta da imprenditrice. La moglie di Francesco Facchinetti è supersexy e ‘bondage style’ per pubblicizzare la sua nuova linea cosmetica, di cui è anche testimonial, Diabolique. “Rappresenta la donna che non scende a compromessi”, dice la brasiliana del suo brand.

Wilma al momento lancia il primo prodotto per profumare le parti intime unendo seduzione e benessere, un balsamo che rivitalizza la pelle sensibile dei capezzoli regalando tocco di colore e un profumo seducente, un lipstick che esalta il volume e regala labbra vellutate e uno spray bifasico che idrata e profuma il corpo e i capelli. La 40enne li presenta con indosso lingerie sensualissima e conturbante: è irresistibile.

A proposito del marchio appena uscito, scrive: “Nasce a mezzanotte e mezza del 27 ottobre 2017, quando Wilma scopre che suo marito, che si trovava a Roma, dove come sempre diceva di essere stanco e di voler solo andare a letto, in realtà stava entrando in una discoteca. Era la terza volta che succedeva. Come un guerriero che presidia il proprio territorio, Diabolique appare quando i confini sono attraversati senza permesso. Rappresenta la donna che non scende a compromessi sul rispetto verso sé stessa e i propri valori, nemmeno per evitare il caos, le liti o anche una semplice discussione”.

E ancora: “Diabolique è forte, sicura di sé e a proprio agio nel fare le cose in cui crede. Si ama senza avere rimorsi per le proprie decisioni e si rende responsabile di ogni azione, senza mai dare la colpa agli altri o alle circostanze. Non si dà fuoco solo per scaldare qualcuno, non lascia che le opinioni altrui possano influenzarla o scoraggiarla e non sente il costante bisogno di scusarsi con chi ha davanti. Ama il proprio spazio personale e mette come priorità il rispetto dei confini, insieme alla continua cura di sé stessa. Ha la mente forte e lucida, sa dire NO senza paura e SÌ senza risentimenti”.

“Non teme di rivendicare i propri diritti e interessi - continua - Si impegna difendere il proprio territorio con coraggio, senza mai piegarsi davanti a chi sembra infastidito dalla sua auto protezione, che sia un tassista, un dottore o un marito. Non le interessano le critiche delle persone da cui non ascolterebbe consigli. E’ tollerante ma mai permissiva. Agisce in modo pragmatico e proattivo, prendendo il controllo di ciò su cui ha il controllo”.

Wilma lancia anche un appello: “Diabolique ti invita a non essere più un pollo. A riprendere il tuo potere. A non sentirti obbligata a essere ‘cortese. A non sacrificare la tua individualità e integrità. Ti invita ad amarti e rispettarti, senza cercare di convincere gli altri a farlo al tuo posto. A volte le persone vengono sfruttate perché non possono reagire, molto spesso però le persone vengono sfruttate semplicemente perché non reagiscono. Il potere non è offerto, va preso. La vita non ti offrirà quello che vuoi solo attraverso pensieri e sogni futuri. La vita ti darà quello che esigi con le tue azioni di oggi. Non otterrai ciò che ti aspetti, ma solo ciò che stai creando. La vita ti darà ciò che hai il coraggio di chiedere. Osa essere diabolica e pericolosa. Le persone che sono in grado mordere, generalmente non hanno bisogno di farlo. Le lacrime che hai versato fino a ieri hanno annaffiato i semi del tuo ritorno. Pensavano di distruggerti, in realtà ti stavano costruendo”.