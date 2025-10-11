''Nessuna nella mia famiglia ha fatto fatica, mi sentivo impotente'': Cecilia Rodriguez, perché ha atteso 5 anni prima della fecondazione assistita

La 35enne, sorella di Belen, sta per dare alla luce una bambina

Ha però provato per 5 anni ad avere un figlio prima di rivolgersi alla PMA

Avrebbe davvero tanto voluto rimanere incinta in modo naturale come le altre donne della sua famiglia

Cecilia Rodriguez ha spiegato perché ha aspettato cinque anni prima di rivolgersi alla procreazione medicalmente assistita.

La 35enne tra pochi giorni darà alla luce il suo primo figlio. Si tratta di una femminuccia, frutto dell’amore con il compagno Ignazio Moser.

A Cosmopolitan ha raccontato che nonostante non stesse riuscendo a rimanere incinta, per molti anni ha tentennato all’idea di dover fare un percorso di quel tipo. Voleva davvero tanto riuscire a fare tutto in modo naturale senza l’aiuto della tecnologia. Si sentiva in qualche modo “impotente”. Le donne della sua famiglia non hanno avuto problemi ad iniziare una gravidanza in maniera naturale. Lei non accettava molto l’idea di non riuscire a fare lo stesso.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, ha spiegato perché ha aspettato 5 anni prima di fare la fecondazione assistita anche se provava a rimanere incinta senza riuscirci

“La verità è che volevo che accadesse in modo naturale. Non c’era una problematica specifica che facesse dire che non potesse accadere in modo naturale. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, quando non ci riesci ti senti impotente”, ha affermato.

“Mi chiedevo perché io non ci rimanessi (incinta, ndr). Lo sognavo da tutta la vita e nessuna donna della mia famiglia ha fatto fatica. Volevo che succedesse anche a me in modo naturale”, ha sottolineato.

Le sarebbe piaciuto poter fare un normale test di gravidanza e scoprire così la lieta novella: “Volevo accorgermi magari un giorno di avere un ritardo e scoprire che ero incinta. Io sono una che ha sempre accettato che la vita la sorprendesse”.

Per fortuna a differenza di altri casi, a lei la fecondazione assistita ha dato esito positivo al primo tentativo.

Cecilia e Ignazio Moser, 33 anni, diventeranno genitori tra pochi giorni

Qualcuno però le aveva consigliato di non dire in giro che si era rivolta alla procreazione medicalmente assistita.

“Io non capisco, non mi sono vergognata, non penso che ci sia da vergognarsi”, ha affermato.

Proprio poco prima del primo e unico tentativo di fecondazione, a cavallo tra il 2024 e il 2025, suo padre Gustavo ha avuto un brutto incidente. E’ rimasto gravemente ustionato a causa dello scoppio di un incendio in un capannone industriale vicino Milano.

“Mio papà ha avuto un brutto incidente prima che io iniziassi questo percorso e il ginecologo mi diceva che dovevo essere serena. Mi dicevano che dovevo rilassarmi, pensare ad altro”, ha ricordato.

“Ho deciso lo stesso di affrontare questo percorso, non volevo rovinarlo. Non era detto che al primo tentativo rimanessi incinta”, ha poi fatto sapere.

Cecilia e Ignazio, 33 anni, tra pochi giorni accoglieranno al mondo la bambina. E’ stato scelto per lei il nome Clara Isabel.

I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2 nel 2017 e si sono poi sposati a giugno 2024 in Toscana.