''Italia ti saluto'': Matteo Viviani de 'Le Iene' accompagna la ex Ludmilla Radchenko in aeroporto, dopo la separazione lei si trasferisce all’estero, ecco dove

Dopo la separazione, una nuova vita all’estero. Ludmilla Radchenko si trasferisce.

L’ex Letterina di “Passaparola”, oggi artista affermata, lascia l’Italia. Qui ha trovato l’amore con Matteo Viviani – uno dei volti più amati del programma tv “Le Iene” – e dato alla luce 2 bellissimi bambini. Ma è ora di nuove avventure.

La destinazione? Sembra essere Dubai. Il nuovo capitolo della vita della bionda si apre, sembra, negli Emirati Arabi.

La 46enne di origini russe ha mostrato sul social il saluto affettuoso all’ormai ex compagno e padre dei suoi figli.

In una clip condivisa sul social i due appaiono in aeroporto a Milano. Lui, 51 anni, ha voluto accompagnarla fino al check-in. Nonostante si siano lasciati da diversi mesi – lo hanno annunciato lo scorso marzo – i rapporti sono rimasti eccellenti.

“Allora, ragazzi, eccoci in aeroporto! Lui è qui con me, mi accompagna. Che bello!”, ha spiegato lei, parlando in russo, in un video.

Tra i due anche un affettuoso bacio

“Italia, è il momento di salutarti. È stato davvero fantastico!”, ha poi aggiunto.

“Inizia un nuovo capitolo, e lui mi lascia andare. Ho già le ali addosso. Sto volando verso casa. Voliamo insieme in un certo senso: sono stata io a regalargli le sue ali, quindi è così che va. Ed è stato proprio bravo ad accompagnarmi fin qui”, ha concluso.

Ludmilla e Matteo insieme hanno Eva, 13 anni, e Nikita, 8. Si erano sposati nel 2013.

Annunciando la separazione pochi mesi fa, Viviani aveva affermato: “E’ una decisione che abbiamo preso assieme naturalmente, maturata più o meno all’inizio di quest’anno. Non è frutto di eventi eccezionali, di litigate furibonde o altre motivazioni”.

Aveva poi sottolineato che l’affetto tra loro era ancora molto forte e sarebbero rimasti comunque legati. E così sembra proprio essere stato.