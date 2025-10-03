Nina Moric contro Fabrizio Corona per la malattia di loro figlio Carlos: ''Si rifiuta di contribuire, pago io cure e farmaci''

L’ex modella lancia un appello all’ex marito via social: vorrebbe contribuisse alle spese

Racconta che loro figlio Carlos, 23 anni, ha una malattia psicologica e bisogno di cure

Afferma che il padre non si assume le sue responsabilità e non contribuisce

Sarebbe lei a pagare tutte le spese quotidiane, più quelle per cure e farmaci

E’ una durissima accusa quella che Nina Moric rivolge a Fabrizio Corona nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre.

L’ex modella 49enne ha accusato l’ex marito di non stare prendendosi cura di loro figlio Carlos, che a 23 anni – spiega la Moric – soffre di difficoltà psicologiche e avrebbe bisogno di sostegno, a partire da quello economico.

In un accorato post social Nina ha accusato Corona di dichiararsi “nullatenente” e di rifiutarsi di assumersi responsabilità nei confronti di Carlos. Sarebbe lei a occuparsi di tutto, a partire dalle spese per la vita quotidiana e per le cure necessarie.

“Da più di un anno sono l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito, e tutte le spese dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all'affitto ricadono interamente su di me”, ha scritto.

“Secondo la legge italiana, e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara ‘nullatenente’ e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità”, ha aggiunto.

“Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall'immagine pubblica. Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia”, ha concluso.

Il 51enne Corona – che è stato sposato con la Moric dal 2000 al 2007 – a dicembre 2024 ha accolto al mondo un altro figlio, Thiago, avuto con la sua nuova compagna Sara Barbieri.