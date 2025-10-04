Romina Power si regala un viaggio in famiglia all’estero per i suoi 74 anni: guarda dove

La cantante e attrice ha spento le candeline il 2 ottobre

Ha compiuto 74 anni e per l’occasione si è regalata un viaggio in una capitale europea

Con sé ha voluto affetti cari: ci sono sicuramente le due figlie Cristel e Romina Jr.

C’è anche un nipotino: sembra trattarsi di Axel Lupo, figlio della più piccola

Romina Power ha voluto festeggiare i suoi 74 anni con un breve viaggio in famiglia.

La cantante e attrice è nata il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles. Così in occasione dell’anniversario ha deciso di salire su un aereo per andare a visitare una delle città più belle d’Europa: Amsterdam.

Lo ha fatto insieme ad alcuni dei suoi cari. Ci sono entrambe le figlie Cristel e Romina Junior, quest’ultima sembra aver portato anche il figlio Axel Lupo, nato a gennaio 2024.

Romina Power, 74 anni, in aereo insieme al nipotino, sembra trattarsi di Axel Lupo, nato a gennaio 2024 dall'amore tra sua figlia Romina Jr. e il compagno Stefano Rastelli

In uno scatto condiviso online, la Power infatti appare sull’aereo con in braccio un bambino che, da dietro, somiglia proprio ad Axel.

In un altro scatto la festeggiata sorride abbracciata alla figlia Cristel, 40 anni, davanti al dipinto di Van Gogh “Ramo di mandorlo fiorito” che si trova proprio al Van Gogh Museum nella capitale dei Paesi Bassi.

“Un bellissimo viaggio di compleanno con i miei figli e un nipotino nel paese di mio nonno”, ha scritto Romina nella didascalia (suo nonno materno, padre di sua madre Linda Christian, era infatti un ingegnere petrolifero olandese).

Romina con la figlia più grande Cristel, 40 anni, al Van Gogh Museum di Amsterdam

“Il concerto di Jason Mraz, le visite al museo Van Gogh e Rilke, il giro in barca e la simpatia del popolo olandese. Dei bellissimi ricordi!”, ha aggiunto.

Oltre a Cristel e Romina Junior, la diva americana, ormai italiana d’adozione, ha anche Yari, 52 anni. Con l’ex marito Albano Carrisi ha avuto anche Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose in America negli anni ’90 (oggi avrebbe 55 anni).

Romina, che è stata sposata con Al Bano dal 1970 al 1999, oggi ufficialmente è single.