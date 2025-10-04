''Temevo che il mio ex fosse assolto'': Francesca De André parla dopo la nuova sentenza e spiega perché non vuole figli

La 35enne, figlia del Faber, è tornata ospite di Verissimo dopo il secondo grado

Ha poi spiegato il motivo per cui ha deciso al momento di non fare figli

Francesca De André è tornata in tv per raccontare che il suo ex è stato dichiarato colpevole anche in secondo grado.

La nipote di Fabrizio De André è stata protagonista di una vicenda di cronaca nota. E’ stata vittima di maltrattamenti pesanti da parte di un ex fidanzato ed è finita anche in ospedale.

Ora a “Verissimo” ha spiegato che c’è una novità: l’ex fidanzato anche in secondo grado è stato dichiarato colpevole. E’ stata confermata la pena che c’era stata in primo grado.

“La pena non poteva aumentare, quindi o veniva confermata o diminuita o addirittura c’era la possibilità che venisse assolto”, ha detto.

La pena sarebbe di 3 anni e 3 mesi, più una multa di 15.000 euro. Lei non ce l’ha con i suoi avvocati, però “si aspettava di più”, in termini di pena.

Non è andata in aula: “Non avevo l’obbligo di presenza ed essendo un periodo particolare per me mi avrebbe intaccato negativamente rivederlo”.

Francesca sembra ancora un po’ preoccupata, non dice dove abita perché ha paura che lui possa andare a cercarla.

Quando le è stato chiesto come non si fosse resa conto della dinamica di quella relazione sbagliata, ha risposto: “Non mi rendevo conto della gravità di quello che stavo vivendo essendo abituata per quello che è stato l’insegnamento che mi hanno dato da piccola, alla violenza come possibile cosa in un rapporto, ‘Ma no dai non succede più’, ‘Ma no dai questa è l’ultima volta’”.

Ha anche parlato della sua mancata maternità. Al momento preferisce non fare figli: “Ho deciso di non fare figli perché i traumi che ho vissuto mi hanno portato ad avere un senso di responsabilità veramente alto da questo punto di vista”.

“Non penso che una donna o una coppia debba essere etichettata ‘realizzata’ perché fa dei figli a caso. I figli sono delle creature alle quali devi saper insegnare qualcosa. Se tu non hai insegnato qualcosa a te stesso in primis, cosa vuoi insegnare agli altri? Quindi questo senso di responsabilità mi ha portato all’alba dei 35 anni a non avere ancora figli”, ha proseguito.

Ha ricordato anche di essere stata operata proprio all’apparato riproduttivo. “Poi ci si è messa la salute… sono stata operata per tre masse tumorali, mi hanno rimosso le tube. Grazie a dio con tante ore di intervento sono riusciti a salvarmi le ovaie. Quindi con la fecondazione assistita volendo potrò avere dei figli”, ha concluso.