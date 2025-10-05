Belen sensuale a 'Ballando': lo scambio con Selvaggia Lucarelli sul blocco di Instagram e il contratto firmato per la prossima stagione, cos’è successo

La 41enne è stata ballerina per una notte del programma di Milly Carlucci

Ha ballato con Yuri Orlando una Rumba sensuale

La giudice Selvaggia Lucarelli le ha poi chiesto di essere sbloccata su Instagram

Infine ha anche firmato un contratto per essere concorrente nella prossima stagione

Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione della seconda puntata della nuova stagione di “Ballando con le Stelle”.

Non solo ballerina per una notte, la 41enne è stata corteggiatissima da tutti - conduttrice, giudici, commentatori… - che hanno cercato di convincerla a partecipare il prossimo anno come concorrente.

Si è esibita in una Rumba con Yuri Orlando sulle note di “Thinking out loud” di Ed Sheeran.

Belen Rodriguez, 41 anni, ballerina per una notte a "Ballando con le Stelle" con Yuri Orlando

Dopo la performance, durante la quale ha fatto due piccoli errori, come ha ammesso lei stessa, ha ottenuto tutti 10 dai giudici. Oltre a una marea di complimenti, soprattutto sulle sue lunghe gambe.

“Belen, dovevi venire a Ballando con le Stelle per sapere finalmente che hai delle belle gambe, non te l’aveva mai detto nessuno… vero Belen?”, ha scherzato Selvaggia Lucarelli.

Poi la giudice 51enne – che si è presentata in studio con al petto la spilletta della bandiera palestinese – ha fatto una richiesta alla Rodriguez: quella di essere sbloccata sui social, dove evidentemente Belen l’ha interdetta dal poter visitare il suo profilo.

“E’ una vita che aspetto questo incontro. Gli voglio solo chiedere: mi sblocchi sui social? Sono 25 anni che mi hai bloccato, sarà caduta in prescrizione?”, ha aggiunto.

La replica dell’argentina: “Ci penso un altro po’… ti sblocco, ti sblocco. Non me lo ricordavo neanche che fossi bloccata sinceramente”.

Selvaggia Lucarelli chiede a Belen di essere sbloccata su Instagram dopo molti anni

“Perché proprio non sa manco che esisto…”, ha scherzato ancora Selvaggia (che tra l'altro un paio d'ore dopo ha fatto sapere di non essere stata ancora sbloccata).

Poi è entrato in scena Massimiliano Rosolino con dei figli di carta: il contratto per la prossima edizione di Ballando da far firmare a Belen.

Lei firma: si tratta probabilmente di un contratto farlocco, ma lei sembra molto interessata. Anzi: dà quasi per certa la sua presenza nel cast della prossima edizione.

Belen firma un "contratto" in diretta per partecipare come concorrente a "Ballando" il prossimo anno

Nel frattempo aveva risposto anche alle domande della video-introduzione parlando della sua vita sotto i riflettori.

La mamma di Santiago, 12 anni, e Luna Marì, 4 – oggi single, almeno ufficialmente – ha affermato: “Io non mi rendo conto tanto di essere al centro dell’attenzione. Vivo la situazione in studio. Non penso mai al fatto che ci stanno guardando in 3 o 4 milioni da casa”.

“La cosa che mi costa di più, a cui non ci si abitua mai, è scendere per strada e avere non solo gli occhi puntati delle persone, ma il fatto che le persone ti stanno tutte registrando col telefonino per esempio se vai al ristorante”, ha proseguito.