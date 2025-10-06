Meghan Markle per la prima volta alla Paris Fashion Week: sofisticata in bianco per un amico stilista italiano, guarda

La Duchessa 44enne ha partecipato per la prima volta alla Settimana della Moda di Parigi

La moglie del Principe Harry è apparsa elegantissima in bianco alla sfilata Balenciaga

Ha accettato l’invito di partecipare per sostenere il suo amico stilista italiano Pierpaolo Piccioli

Meghan Markle ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week, partecipando sabato 4 ottobre alla sfilata di Balenciaga. La Duchessa di Sussex, 44 anni, è apparsa con un look minimalista e sofisticato: un’ampia cappa bianca sopra una camicia dello stesso tono, abbinata a décolleté nere a punta e un raccolto liscio e ordinato.

Secondo un portavoce, Meghan - che oggi vive in California - ha presenziato alla sfilata per sostenere Pierpaolo Piccioli, recentemente nominato Direttore Creativo della maison. “Nel corso degli anni, la Duchessa ha indossato numerosi capi firmati da Pierpaolo. Hanno collaborato da vicino, lavorando insieme alla creazione di abiti per momenti chiave sulla scena mondiale”, ha dichiarato il portavoce.

Il rappresentante ha aggiunto: “Ha sempre ammirato la sua maestria artigianale e la sua eleganza moderna, e stasera non è stato diverso. Questa serata riflette la culminazione di molti anni di arte e amicizia, espressa nel suo sostegno per il nuovo capitolo creativo di Pierpaolo in Balenciaga.”

Pur essendo la sua prima volta alla settimana della moda parigina, Meghan non è nuova all’ambiente fashion. Negli anni in cui recitava nella serie Suits, era una presenza frequente alle Fashion Week di New York e Toronto, partecipando a diversi eventi tra il 2013 e il 2015.

Da quando ha lasciato la vita reale insieme al principe Harry nel 2020, Meghan è tornata più volte sotto i riflettori dei red carpet, ma aveva finora evitato le passerelle delle grandi settimane della moda. La sua apparizione a Parigi segna quindi un nuovo passo nella sua evoluzione di stile e immagine pubblica.