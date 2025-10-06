''Valeria voleva visibilità'': la madre della Marini, Gianna Orrù, torna a parlare in tv della figlia con cui ha chiuso i rapporti

La donna, 87 anni, non vuole spiegare esattamente i motivi della frattura con la showgirl

Eppure da circa un anno madre e figlia hanno rapporti minimi

Valeria aveva cercato una riconciliazione, anche in tv, ma la signora Gianna non sembra volerne sapere

Gianna Orrù ha parlato nuovamente della frattura con la figlia Valeria Marini in tv.

La donna, 87 anni, è stata ospite di ‘Domenica In’ nel weekend e qui ha partecipato a un dibattito sulla difficoltà nel rapporto tra genitori e figli.

Tra madre e figlia infatti il dialogo si è praticamente interrotto ormai da circa un anno. Il motivo preciso non è noto, ma potrebbe avere a che fare con la truffa di cui Gianna è stata vittima e di cui Valeria ha più volte parlato con i media.

“Io la mia permalosità la riconosco”, ha affermato Gianna.

“Io ho dato moltissimo ai miei figli, tutti e tre. Li ho allevati da sola e poi diventati grandi naturalmente c’era il papà che aveva più soldi di me, eccetera” , ha aggiunto.

La Venier ha sottolineato che deve essere accaduto qualcosa di grave per farla arrivare a questa posizione: “E’ successo qualcosa che io non dirò mai. Sono una persona riservata, non le dico certe cose. E’ successo qualcosa di grave? Abbastanza”.

“Sai trent’anni della mia vita dedicati a una figlia, io avevo un’attività Mara, non ero una signora disoccupata che aspettava che la figlia andasse nel mondo dello spettacolo. Io lavoravo e avevo la mia attività che ho lasciato tutto. Ho perso palestra, ho perso tutto, andando dietro a mia figlia, senza sapere nulla del mondo dello spettacolo, ed ecco qua il risultato”, ha proseguito.

Parlando probabilmente proprio della truffa di cui è stata vittima e di cui Valeria ha parlato con i media, ha concluso: “Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia. Non me lo aspettavo perché bisogna stare zitti e tenere per sé, invece televisione, giornali, dappertutto. E’ sbagliato. Vuoi visibilità… non vai a raccontare una cosa che ti addolora, cerchi visibilità e su questo non ci sto”.