Pareva fosse tornato il sereno tra la croata e l’ex marito, invece non è così

La tregua tra la 48enne e il 50enne è finita, si torna ai colpi bassi e alle liti social

Pareva tutto risolto tra i due, dopo anni di guerra, poi pace fittizia e ancora scontri. Nina Moric pubblica nelle Stories parole forti: fa pesanti accuse all’ex marito Fabrizio Corona. Solo una frase, che racconta molto: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Lo sfogo velenoso della croata cattura immediatamente l’attenzione di tutti: la frecciata al vetriolo arriva dritta al destinatario.

''Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l'altro, sei spazzatura'': Nina Moric fa pesanti accuse all'ex Corona

La 48enne parrebbe furiosa. Non le piace il comportamento del 50enne, padre del suo Carlos Maria, che l’8 agosto prossimo compirà 23 anni. Ritiene che si sia dimenticato di lui, occupandosi solo, a tempo pieno, del secondogenito Thiago, che l’imprenditore ha avuto dalla compagna Sara Barbieri, 25 anni il 13 maggio, lo scorso 21 dicembre.

La ferita che la Moric si porta dentro ancora sanguina. Fabrizio in quasi tutte le foto che pubblica è con il piccolo. Tempo fa, condividendo uno scatto insieme al neonato nel lettone, ha scritto: “Due figli. Due battiti che porto dentro. Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, ma sono presente. Sono vero. Sono qui. E quando lo guardo, so che il mio caos ha finalmente un centro”. La showgirl, scultrice e pittrice, non gradisce, evidentemente, che Corona adotti due pesi e due misure.

L’ex re dei paparazzi al momento non replica, rimane in silenzio. Anche la Barbieri, con cui si è goduto giorni al caldo delle Maldive, con Thiago al seguito, ha la bocca cucita. Nel 2023 Fabrizio a Belve aveva rivelato la malattia genetica del primogenito. “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere", aveva detto.

Corona aveva pure sottolineato l'assenza di Nina Moric, spiegando che "sta troppo male" per essere madre. “Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”, aveva aggiunto. In seguito tutto pareva ristabilito. Adesso è nuovamente scoppiato il caos, a quanto pare…