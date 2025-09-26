''Non è colpa d’Ignazio'': Cecilia Rodriguez rompe silenzio su presunta lite tra il marito Moser e la sorella Belen, spiega perché lui non era al pranzo di famiglia

La 35enne ha detto che sua sorella maggiore e suo marito non hanno litigato

Si era detto che un alterco tra i due avesse provocato un allontanamento tra le Rodriguez

Ignazio non era presente al pranzo di famiglia per il compleanno di Belen pochi giorni fa

Ora Cecilia smentisce che ci sia maretta tra i due, sebbene alcuni continuino a dire che sia ‘colpa’ di Nacho

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio sulla presunta lite che ci sarebbe stata tra suo marito Ignazio Moser e sua sorella Belen Rodriguez.

Per mesi si è parlato di un allontanamento – sempre presunto – tra le due argentine, causato, a detta di qualcuno, proprio da un alterco intercorso mesi fa tra la maggiore delle Rodriguez e l’ex ciclista. Poi nelle scorse settimane c’è stata la smentita prima con un’intervista a Verissimo e poi con alcune immagini postate dal compleanno di Belen in cui appaiono sedute allo stesso tavolo.

In molti però hanno notato che proprio alla festa per i 41 anni della showgirl non c’era Ignazio. Adesso la 35enne incinta ha voluto dire la sua sulla questione a Fanpage.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, e la sorella Belen, 41

“Con Belén non abbiamo litigato, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c'è stato niente di tutto ciò che è stato detto, non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”, ha fatto sapere.

Quindi le è stato chiesto se sia vero che c’è stato un litigio tra il trentino e sua sorella maggiore. Ha replicato: “No, possiamo smentire anche questo. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L'altro giorno (alla festa di Belen, ndr) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara”. Insomma, non è che non è stato invitato… anche se in passato in molti ricordano Ignazio sempre presente a queste “reunion” della famiglia Rodriguez.

La famiglia Rodriguez riunita per il 41esimo compleanno di Belen lo scorso 20 settembre

“Poi a parte questo è stato anche bello, perché era un sacco di tempo che non eravamo noi cinque più i nipoti, i figli di mia sorella, quindi noi sette. E' stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”, ha aggiunto.

Per diversi mesi Chechu e Belenita, come le chiamano gli amici, non si sono viste insieme né in pubblico né sui social. Come lo spiega?

“Non è che ogni volta che sto con la mia mamma, con mio papà, con mio fratello, con mia sorella, all'interno di casa mia condivido, perché mi vivo il momento”, ha affermato.

“Sempre di più negli ultimi anni ho imparato a tenere per me quei momenti. Quindi sì, è vero che non si vedevano nostre foto da un sacco di tempo, ma è anche vero che siamo state lontane per quasi due mesi durante il periodo estivo, nel senso che lei era in un posto in vacanza e io ero in un altro”, ha concluso.

Nel frattempo fra sole tre settimane nascerà la piccola Clara Isabel, una bimba cercata per molti anni.