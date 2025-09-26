Da regina di Mediaset a concorrente di talent, Barbara d’Urso ammette: ''Io sono abituata ad essere Milly Carlucci! Psicologicamente è difficile''

La 68enne torna in tv con un impegno fisso dopo oltre due anni

Nel 2023 le fu tolta la conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’, adesso riparte

Ci è voluto ‘coraggio’ e ‘umiltà’ ad accettare di fare la concorrente a ‘Ballando con le Stelle’

Lo show, che la vedrà scendere in pista con Pasquale La Rocca, inizia sabato 27 settembre

Barbara d’Urso ha sottolineato che lei è "abituata ad essere Milly Carlucci", ovvero la padrona di casa di un programma tv, e non la concorrente.

La presentatrice 68enne lo ha detto durante la conferenza stampa di presentazione di “Ballando con le Stelle”. E’ infatti, come noto, tra i concorrenti dell’edizione in partenza sabato 27 settembre.

Per lei è stato un salto non facile da fare, ci è voluto “coraggio” e “umiltà”. Dopo un grande successo tv, questo è un nuovo inizio dopo la fine burrascosa del rapporto con Mediaset.

“Negli anni passati io sono stata abituata a prendere le decisioni, sempre d’accordo con l’azienda e l’editore per cui lavoravo. Io sono abituata ad essere Milly Carlucci!”, ha affermato durante l’incontro coi giornalisti.

“Quindi entrare in un posto dove sono gestita e dovermi affidare ad altre persone… Io sono una che fa in modo che siano gli altri ad affidarsi a me, questa volta è il contrario. Questo è stato psicologicamente difficile e coraggioso”, ha aggiunto.

“Credo ci voglia anche una dose di umiltà e dire: ‘Ok, sei caduta, ora riparti’. In un altro modo, completamente diverso, per far vedere un’altra parte di me”, ha concluso.

Insomma, sembra di capire che abbia accettato di partecipare come concorrente al talent di Rai1 nonostante per tanti anni sia stata abituata ad essere ad un altro “livello”. E questo è stato un passo non facile, forse le è anche pesato.

Quando le è stato chiesto invece del rapporto con Mediaset, è apparsa nuovamente restia a discutere di quanto accaduto. Nell’estate del 2023 infatti le fu comunicato che non avrebbe più condotto “Pomeriggio Cinque” e ci rimase molto male.

“Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso”, ha affermato.

Ha infine smentito anche di aver preso un cachet esorbitante per partecipare a “Ballando”, dove sarà accompagnata dall’insegnante Pasquale La Rocca.