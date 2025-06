La cantante ha tenuto segretissima la relazione con Giacomo Buttaroni, che allenerebbe il figlio Andrea

Il 15enne avuto da Gigi D’Alessio reposta la foto della mamma il dolce attesa e mette un cuore bianco

Il suo sembra già un pancione, molti sussurrano che sarebbe al quinto mese di gestazione. Lei non aggiunge altro. Ieri a sorpresa ha annunciato la seconda dolce attesa che arriva a 38 anni: li ha compiuti lo scorso 9 gennaio. Anna Tatangelo con il suo post ha lasciato tutti di stucco, molti si fanno tante domande sulla sua nuova gravidanza. A fine maggio, ospite a Le Iene, dove aveva recitato il suo monologo, era apparsa filiforme: la pancia era perfettamente ‘nascosta’…

La pancia nascosta a 'Le Iene', la relazione nata a ottobre e la gioia degli amici vip: tutto quello che sappiamo sulla nuova gravidanza di Anna Tatangelo

La cantante nata a Sora. dopo la fine del legame con Mattia Narducci, ha tenuto gelosamente per sé la relazione con l’uomo che tutti indicano come probabile padre del bebè che porta in grembo, e di cui non si conosce ancora il sesso.

La foto condivisa ieri, 19 giugno, dalla cantante 38enne per annunciare la dolce attesa

Il compagno di Anna sarebbe Giacomo Buttaroni, 30 anni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. Alcuni dicono che sarebbe l’allenatore di Andrea, il figlio che ha avuto dall’ex Gigi D’Alessio il 31 marzo 2010. Il giornalista Alessandro Rosica scrive sicuro: "Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio. Da anni si frequentavano in gran segreto. Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono. Auguri alla bellissima Anna Tatangelo”.

In tv a maggio era apparsa magrissima

La prima paparazzata dei due è arrivata a ottobre 2024 sulle pagine di Diva e Donna, a novembre la coppia è stata sorpresa anche da Chi. Mai nulla di ufficiale, però. Ora la Tatangelo, però, non può più celare le sue forme. E dà la notizia della cicogna bis, la sua “scelta di libertà”, così scrive. Il figlio reposta la foto che mostra la madre incinta e ci aggiunge un cuore bianco e un orsacchiotto.

Un mondo di vip le fanno gli auguri, da Emma Marrone a Elisabetta Gregoraci, da Paola Perego a Elettra Lamborghini. E ancora: Luisa Ranieri, Sabrina Salerno, Cristina Chiabotto e tanti altri ancora accolgono la notizia con grande gioia. La stessa che prova sicuramente lei: con Giacomo, evidentemente, li legame è di quelli importanti…