Licia Colò alla serata mondana con la bellissima figlia 19enne Laila: guarda

La conduttrice 42enne insieme a lei al gala dinner del profumo di Gabriella Carlucci a Roma

La ragazza splendida con camicia e shorts color celeste, come i suoi occhi

Compirà 20 anni il prossimo ottobre e la mamma è super orgogliosa di lei. Licia Colò si regala una serata mondana con la bellissima figlia 19enne Laila avuta quando aveva 42 anni dall’ex marito Alessandro Antonino, suo regista e con cui ha un ottimo rapporto. I due sono diventati marito e moglie nel 2004: è finita a marzo 2023.

Licia Colò alla serata mondana con la bellissima figlia 19enne Laila

Licia e la ragazza a Roma non bucano l’appuntamento con il gala dinner per presentare il nuovo profumo " Vanille Mon Amour" di Gabriella Carlucci. La conduttrice 62enne sceglie di indossare un completo in seta, canottiera e pantaloni, dai toni chiarissimi. Liala opta per una camicia in chiffon senza maniche celeste e shorts a bermuda del medesimo colore.

La Antonino, modella e travel blogger con la passione del cinema e studentessa all’università, ha anche gli occhi del colore del cielo: il suo look li enfatizza ancora di più. Dalla mamma ha ereditato la bellezza e il fascino. Ricorda anche molto il papà nei tratti. Sorride spensierata e se la gode. Lo scorso aprile, in tv, a Verissimo, proprio insieme a Licia, di lei ha detto: “E’ stata la mamma che io vorrei essere per i miei futuri figli. Mi ha insegnato le misure di tutto, il rispetto per se stessi e per gli altri. Quando, magari, uno è un bambino non riesce a capire certi insegnamenti che, però, poi, sono fondamentali”.