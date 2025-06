''Ho portato bimba al suo primo concerto'': Giulia De Lellis commossa col pancione allo show di Elisa a San Siro

Non riesce a trattenere le lacrime quando ascolta “A modo tuo”, il brano che la cantante ha dedicato alla primogenita

Non vede l’ora che Priscilla stia tra le sue braccia. Top romantico ridottissimo con tanti fiori ricamati su, jeans e pancione in primo piano, Giulia De Lellis non buca un evento a Milano che aspettava da molto. “Ho portato la bimba al suo primo concerto”, scrive nelle sue Stories, facendosi vedere in forma strepitosa con le sue forme da mamma a San Siro. E’ lì per assistere allo show di Elisa, quello in cui celebra i 30 anni di musica con tanti colleghi famosi quanto lei.

Giulia è rapita dallo spettacolo sul palco. Elisa intona le canzoni che l’hanno resa celebre. Si esibisce con Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Cesare Cremonini, Giorgia, Dardust, Ligabue. La romana 29enne, che aspetta il suo primo figlio, una già adorata bimba, dal trapper Tony Effe, è entusiasta.

Il suo pancione è sempre più evidente: la romana lo mette in mostra con il look orgogliosa

L’influencer poi si commuove. Non riesce a trattenere le lacrime sulle note di A Modo Tuo, la canzone del 2013 che Elisa ha dedicato alla primogenita. L’artista, sposata con Andrea Rigonat dal 2015, è madre di Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, venuto al mondo nel 2013.

Giulia si scatta un primissimo piano per far vedere a tutti gli occhi gonfi di pianto: il brano racconta la difficoltà che si ha nel crescere e diventare adulti, sia per i figli che devono affrontare nuove esperienze, sia per i genitori che devono accettare il cambiamento e, soprattutto, il distacco.