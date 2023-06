Nuovo bebè in arrivo in casa Blasi! L'annuncio pieno di gioia

La sorella 32enne di Ilary, Melory, è incinta: è già mamma di Jolie, nata il 25 aprile 2021

In casa Blasi si gioisce: c’è un nuovo bebè in arrivo, la cicogna è già in volo. La sorella 32enne di Ilary, Melory, è incinta: sul social arriva il tenero annuncio con un video che racconta la gioia che pervade lei e il marito Tiziano Panicci, sposato a luglio del 2017. I due sono già genitori di Jolie, nata il 25 aprile 2021.

Nel breve filmato si vede Panicci che disegna un cuore su un foglio e lo colora di rosso, poi lo ritaglia e lo affida alle mani della sua bambina, che osserva il padre attentamente. La piccola, immediatamente, corre dalla madre e le poggia il cuore su ventre, poi lo bacia dolcemente. Melory, Tiziano e Jolie si abbracciano contenti, al colmo della gioia per la gravidanza bis. La Blasi, la più piccola delle tre sorelle (c’è anche Silvia, la maggiore, classe 1980, sposata con Ivan Peruch e mamma di due bambine) scrive: “Abbiamo qualcosa da condividere con voi". Poi aggiunge una serie di hashtag che non lasciano dubbi: "#newlife #newbaby #prestoin4 #familygrowing #maternita #annunciogravidanza”.

Melory non sta nella pelle. La gestazione è appena iniziata, si presume che l’annuncio sia arrivato al terzo mese, come di solito accade. La sua prima gravidanza non le ha dato molti problemi. Persino la bilancia era stata dalla sua parte. Dopo il parto la sorella di Ilary era subito tornata in forma e aveva raccontato: “Penso un po’ per costituzione e un po’ perché ho preso pochissimi chili in gravidanza”. Era aumentata di soli 9 chilogrammi.

Tutti ora sono curiosi di conoscere il sesso del nascituro, ma è ancora presto. Sicuramente la coppia lo condividerà con i follower sul social appena lo saprà.