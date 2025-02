Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo!

Ecco i cinque finalisti del Festival di Carlo Conti

L<a serata finale ha visto come co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

Alla 75esima edizione del Festival di Sanremo Olly trionfa davanti a Lucio Corsi. Il podio dei cantanti è così composto: quinto posto Simone Cristicchi, quarto classificato Fedez, terzo posto per Brunori Sas. Sesta Giorgia e settimo Achille Lauro. Il pubblico ha contestato il settimo posto del cantante romano. Premio Bardotti come miglior testo per Brunori Sas con 'L'albero delle noci'. Premio della critica Mia Martini per Lucio Corsi.

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Simone Cristicchi per 'Quando sarai piccola' che si aggiudica anche il premio Lucio Dalla. Premio Tim per Giorgia che raccoglie la standing ovation dell'Ariston che grida 'Hai vinto'. La serata finale all'Ariston è stata condotta da Carlo Conti insieme a Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Super ospiti i Planet Funk e Gabry Ponte per una serata adrenalinica. Sul palco sono tornati Mahmood e Bianca Balti.