''Ho le mie convinzioni'': Paola Barale replica all'ex marito Gianni Sperti sulla questione del 'quasi outing’

Paola Barale, in tv per presentare il suo libro, Non è poi la fine del mondo, replica all’ex marito Gianni Sperti. La questione del 'quasi outing' tiene banco, la la showgirl 56enne è stanca di dover commentare una cosa accaduta 22 anni fa. “Ho le mie convinzioni”, sottolinea ancora una volta a Verissimo.

L’ex ballerino 50enne, opinionista di Uomini e Donne, sempre a Verissimo una settimana fa, aveva detto la sua sulle dichiarazioni della Barale. La sua ex moglie in passato, quando gli era stato chiesto di lui, aveva lasciato intendere che nella loro storia d'amore ci fossero delle cose non dette importanti e 'pesanti'.

"Non essere sé stessi… Forse lo so a cosa si riferisce e faccio finta di niente. Ma sette anni a non capirlo non le fa molto onore. Sette anni insieme… Posso immaginare l’illazione che vuole fare, anzi te la dico tutta. Forse vuole far credere che io sia omosessuale... La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un'etichetta e quindi fare un a differenza ed essere diverso da uno o dall'altro gruppo”, aveva chiarito Sperti. Paola ribatte.

La Barale non vuole vedere la clip riguardante le dichiarazioni di Gianni, con cui si è sposata nel 1998 per poi dirsi addio solo tre anni dopo. Le viene chiesto però di rispondere all’ex. “Mi auguro che sia veramente ultima volta, ne parlo solo perché me lo chiedono, tra l’altro…", esordisce Paola. E continua: “Credo anche che parlando di cose passate si rischi di rimanere indietro: stiamo parlando di qualcosa successo più di 20 anni fa, 22 anni fa. Appartiene davvero a un altro periodo della mia vita”.

Paola Barale sottolinea: “Ho delle convinzioni, continuo ad averle. Non so più cosa dire, cosa commentare. Per quanto mi riguarda si è commentato già da solo l’altra settimana. Ora ho voglia di parlare di altre cose, di concentrarmi sulle cose che mi danno entusiasmo, che mi interessano, che sono costruttive e mi riempiono il cuore. Tutto il resto è noia”.