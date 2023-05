La 53enne ora è tutta sola a Sant’Elena, sul social c’è polemica: “Non può farcela”

Si era già sentita male a Cayo Cochinos: per tutti è inadatta al reality

Nathaly Caldonazzo, nominata dai naufraghi e votata dal pubblico, ora è tutta sola a Sant’Elena, ma dopo il malore all’Isola dei Famosi, circa una settimana fa, sulla sua partecipazione al reality c’è polemica: moltissimi pensano che sia inadatta. “E’ troppo magra”, sottolinea sui social il popolo del web.

Nathaly Caldonazzo e il malore all'Isola dei Famosi: ''E' troppo magra''. Le immagini

In Honduras la vita non è certo facile per i concorrenti. Gli stenti della fame, come è sempre accaduto, si fanno sentire. Nathaly è volata lì con pochi chili addosso e così, dopo solo una settimana, è crollata. Il video, finito in rete, poco dopo è stato rimosso: la Caldonazzo era stesa a terra in spiaggia circondata dal personale medico che assiste i naufraghi all’occorrenza.

Nell’ultima puntata dello show si è dato un peso inesistente al suo malore, ma sui social non si parla d’altro. Nathaly a Sant’Elena, da sola, per tantissimi rischia grosso. “Come si fa a far partecipare una persona così magra in un posto dove non si mangia. Volete farla morire?”, scrive qualcuno.

Sui social pensano che Nathaly non reggerà a lungo

Nel 2017 la produzione dello show aveva scelto per l'Isola Giulia De Lellis. Alla fine, però, prima della partenza per l'Honduras, la scartò, proprio a causa della sua eccessiva magrezza. Molti si domandano perché anche con Nathaly non sia stata fatta la medesima scelta: vietarle un viaggio così provante, non adatto alla sua fisicità attuale. Lei al momento sembra addirittura serena, felice di stare a Sant'Elena immersa nella natura. Ma ci si domanda quanto reggerà.