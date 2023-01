Paola Caruso in ospedale: ''Non mi sono ripresa dalla disgrazia, sono crollata''

La showgirl ha pubblicato una Story con la flebo al braccio, sta male

Alcune settimane fa il figlio Michele ha avuto un incidente in Egitto

Paola Caruso è finita in ospedale. Lo ha rivelato lei stessa pubblicando su Instagram un’immagine di una flebo attaccata al suo braccio. Si è trattato di un problema legato alla salute mentale. La 37enne ha spiegato il motivo di questo “crollo”. Tutto è iniziato con i problemi del figlio Michele, 3 anni. Il piccolo infatti poche settimane fa è stato vittima di un incidente, di cui però non si conoscono i dettagli. E’ accaduto durante una vacanza in Egitto.

La Story in cui Paola Caruso, 37 anni, spiega di aver avuto un crollo

Vicino allo scatto realizzato in una struttura sanitaria, Paola ha scritto sul social: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande”. “Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”, ha poi aggiunto.

Paola con il figlio di 3 anni Michele in questi giorni in vacanza a Monte Carlo

Recentemente rispondendo ad alcuni commenti sotto ad un suo post in cui appare anche Michelino, Paola sembra aver lasciato intendere che i problemi del figlio sarebbero di natura neurologica. Quando aveva rivelato di stare affrontando una sfida molto difficile, aveva sottolineato che si tratta di “cose gravissime” e aggiunto che sarà necessario fare molta terapia e molto a lungo.