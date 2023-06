Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati in spiaggia: le immagini

L’opinionista di Barbara d’Urso e il direttore di ‘Libero’ si sono giurati amore eterno in Liguria

Con una cerimonia molto chic in riva al mare sono diventati marito e moglie

Matrimonio da sogno in riva al mare, in una cornice molto chic. Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono diventati moglie e marito da qualche ora. L’opinionista televisiva (vista spesso nei programmi di Barbara d’Urso) e il direttore di ‘Libero’ hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ a Lerici, in Liguria, di fronte agli amici più stretti e anche diversi volti noti.

Patrizia Groppelli, 49 anni, arriva in spiaggia per il matrimonio

A officiare l’unione della 49enne e del 66enne è stato il collega giornalista di lui Nicola Porro. Tra i testimoni, come si vede da alcune immagini condivise online, anche il controverso giornalista radiofonico Giuseppe Cruciani.

Pubblicando un video del suo arrivo vestita da sposa, Patrizia ha scritto su Instagram: “Volevo dirvelo io così! Non sono riuscita a fare sorpresa! Ma sono molto felice”.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti, 66 anni, seduti davanti a Nicola Porro che officia il matrimonio

Venerdì aveva confermato le nozze proprio a ‘Pomeriggio Cinque’ da Barbara d’Urso: “Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”. Non è chiaro se la cerimonia in riva al mare si è svolta pochi giorni fa o poche ore fa (e se quindi i due prima della festa in Liguria si sono uniti civilmente a Milano).

La coppia si bacia dopo essere stata dichiarata marito e moglie

La sera i festeggiamenti, sempre in spiaggia: i due si scambiano un bacio anche davanti alla torta, con alle spalle il bellissimo mare della Liguria

Patrizia Groppelli ha alle spalle un matrimonio con Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, che le ha permesso di ottenere il titolo di Principessa di Lorena. Alessandro Sallusti è invece noto al mondo della cronaca rosa per aver avuto una lunga relazione con Daniela Santanché, braccio destro di Giorgia Meloni e oggi Ministro del Turismo nell’attuale governo.