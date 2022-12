Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, è un avvocato di successo: foto

Con l’influencer è cominciato tutto a Uomini e Donne, ma la sua vita è un’altra

Il 32enne lo ha detto in passato: “Capitato in tv per caso”

Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, 33 anni, padre di Ethan Domenico, nato il 25 luglio 2019, e di Mario Achille, venuto al mondo il 9 novembre 2021, è un volto conosciuto di Uomini e Donne. Con l’influencer è cominciato tutto nel dating show di Maria De Filippi. La sua vita però è ‘altro’: è un avvocato di successo, proveniente da una famiglia di legali. Ora il 32enne ha aperto il suo studio anche a Milano e con la toga addosso si fa vedere mentre va in tribunale per un’udienza davanti al giudice.

Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, è un avvocato di successo

Pietro l’aveva detto anche in passato. Uomini e Donne è stata solo una parentesi. Intervenendo ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, a dicembre scorso aveva chiarito sulla carriera in tv: “Ci sono capitato per caso. Non è un tipo di percorso facile, ma mi ha portato la cosa più importante della mia vita, ovvero mia moglie Rosa Perrotta, che ho conosciuto lì e che mi ha dato i miei due figli”.

Poi Pietro aveva svelato un aneddoto curioso capitato proprio in tribunale, accaduto a causa della sua notorietà: “Ci sono stati aneddoti simpatici nei tribunali. Uno di questi? Eravamo in aula per la separazione di una cliente, quando a un certo punto bisognava decidere sull’affidamento delle minorenni. Le ragazzine mi hanno visto e hanno cominciato a urlare. Così, il magistrato mi ha chiesto chi fossi. Gli ho risposto: lasci stare, dopo prendiamo un caffè e le spiego”.