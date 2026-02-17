''Non vedo l’ora di ricevere odio e insulti'': Pietro Tredici, figlio di Gianni Morandi, parla del suo cognome ‘pesante’ a Sanremo

Il 28enne che il famoso cantante ha avuto da Anna Dan è tra i Big al Festival 2026

Finora era sempre ‘fuggito’, ma qualcosa è cambiato: “Voglio onorare e abbracciare questa storia”

Pietro Tredici, figlio ultimogenito di Gianni Morandi, avuto dalla moglie Anna Dan, parla del suo cognome ‘pesante’ a Sanremo. “Non vedo l’ora di ricevere odio e insulti”, dice al Corriere della Sera. Il 28enne è tra i Big al Festival 2026 con il brano “Uomo che cade”.

“In questo momento voglio onorare e abbracciare questa storia. Odio il nepotismo. In questi anni ho ricevuto dei ‘no’ da Sanremo e finalmente ci arrivo per la canzone che porto. Non vedo l’ora di ricevere odio e insulti per il cognome. Dopo che per anni me ne sono spogliato e allontanato ho capito che devo celebrare mio padre”, spiega l’artista.

Pietro, una volta finito il liceo, è andato via di casa “senza liti”. Ha svelato di aver fatto uso in passato di psicofarmaci, abusandone. Ha avuto anche episodi di autolesionismo. “Adesso sono in fase positiva, sto cercando di scrivere un nuovo album per poterlo poi suonare dal vivo che è la cosa più bella di questo lavoro. Sto vivendo di questa luce positiva e ne voglio di più”, confida.

Nasce come rapper, lontano dai gusti del papà. Ha deciso di non presentarsi come un Morandi tanto tempo fa, ma ora non scappa più, anzi. Lo accetta con fierezza. E chiamerà Gianni: "Ci sentiremo dopo la prima serata e mi dirà la sua: ma credo che anche Chiello chiamerà sua madre".