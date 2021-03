Non solo le parole bombastiche di Meghan Markle (potete leggerle qui): nell’intervista andata in onda sulla CBS è stato anche Harry a fare dichiarazioni davvero forti raccontando alcune cose molto private sulla sua vita ad Oprah Winfrey. Nello specifico stiamo parlando del rapporto con il fratello William e di quello con il padre Carlo. Sul primo ha confermato ufficialmente quel che si dice ormai da tempo: i due fratelli sono molto distanti, il loro rapporto è ridotto ai minimi termini. Sebbene Harry speri che un giorno possa essere fatta chiarezza e si possa recuperare una relazione migliore.

Il 35enne ha però usato parole davvero pesanti nei confronti del padre Carlo. “Mi ha deluso perché lui ha affrontato delle cose simili a quelle che ho affrontato io e conosce quella sofferenza. E Archie è suo nipote. Gli vorrò sempre bene, certamente. Ma sono successe troppe cose”, ha detto parlando del genitore.

Poi altre affermazioni esplosive: Harry sostiene che sia il fratello che il padre siano “intrappolati” nella famiglia reale. E’ una cosa che in molti dicono da tempo: essere così in vista e avere dei ruoli pubblici così esposti rende davvero difficile condurre una vita normale e fare delle scelte di autonomia e libertà. Questo è uno dei motivi per cui Harry ha preferito allontanarsi dalla grigia Londra e iniziare una nuova vita al sole della California. “Mio padre e mio fratello sono in trappola, non hanno davvero una vita. Ho grande compassione per loro per questo motivo”, ha fatto sapere.

Infine Oprah ha chiesto ad Harry se abbia “colto di sorpresa” la regina Elisabetta quando ha annunciato la sua decisione di scappare dall’ormai insopportabile Inghilterra. “No, non l’ho colta di sorpresa, non l’avrei mai fatto con mia nonna”, ha risposto. Insomma, in famiglia di questi argomenti si era parlato e la scelta di Harry non è stata improvvisa, ma ben ragionata e ponderata a lungo.

