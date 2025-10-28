Il Principe Harry e Meghan Markle vanno con i figli Archie e Lilibet a scegliere le zucche per Halloween: guarda

- La Duchessa 44enne e il figlio di Lady Diana si stanno preparando per il 31 ottobre
- Insieme ai figli Archie, 6 anni, e Lilibet, 4, sono andati a prendere le zucche per Halloween
- In un video condiviso sul social dall’ex attrice, la famiglia appare felice durante lo scorso weekend
Meghan Markle ha condiviso nuovi scorci della vita della sua famiglia in California con un video pubblicato su Instagram durante il weekend. La duchessa di Sussex, oggi 44 anni, è apparsa insieme al principe Harry, 41 anni, e ai loro figli Archie e Lilibet durante una gita a Lane Farms, a Santa Barbara, per scegliere le zucche di Halloween, prima di tornare a casa per intagliarle.
Nel filmato si vede Harry alle prese con la sua zucca mentre Meghan e i piccoli di 6 e 4 anni si muovono sullo sfondo.
Nel video, Lili indossa dei leggings rosa con una maglietta coordinata, mentre Archie appare con una polo nera e pantaloni abbinati.
Con loro c’erano anche Doria Ragland, la madre di Meghan, 69 anni, e Markus Anderson, 45 anni, grande amico della duchessa e da molti soprannominato “il suo secondo marito” per la loro lunga e stretta amicizia. Markus è stato molto presente negli ultimi mesi, tra viaggi a Disneyland e apparizioni alla Paris Fashion Week, e la sua presenza nella casa di Montecito sembra confermare il suo ruolo di fidato membro del loro entourage.
Per la giornata al campo di zucche, Meghan ha scelto un look semplice ma costoso: jeans neri aderenti, stivali CO Leather e una giacca Anine Bing per un valore complessivo di oltre 1.600 dollari.
Nel video Harry mostra un lato scherzoso mentre lavora sulla sua zucca, con Meghan e i bambini che ridono e si rincorrono intorno a lui. L’atmosfera è familiare e rilassata, lontana dall’immagine più formale che spesso accompagna i Sussex.
Con l’arrivo di Halloween, la famiglia sembra essersi concessa un momento di normalità, preparando insieme le decorazioni come qualunque altra famiglia americana. Per molti fan, queste rare immagini hanno rappresentato uno sguardo autentico nella vita quotidiana dei Sussex in California, un piccolo assaggio del loro mondo lontano da Londra e dal resto della Royal Family.