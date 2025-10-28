Il Principe Harry e Meghan Markle vanno con i figli Archie e Lilibet a scegliere le zucche per Halloween: guarda

La Duchessa 44enne e il figlio di Lady Diana si stanno preparando per il 31 ottobre

Insieme ai figli Archie, 6 anni, e Lilibet, 4, sono andati a prendere le zucche per Halloween

In un video condiviso sul social dall’ex attrice, la famiglia appare felice durante lo scorso weekend

Meghan Markle ha condiviso nuovi scorci della vita della sua famiglia in California con un video pubblicato su Instagram durante il weekend. La duchessa di Sussex, oggi 44 anni, è apparsa insieme al principe Harry, 41 anni, e ai loro figli Archie e Lilibet durante una gita a Lane Farms, a Santa Barbara, per scegliere le zucche di Halloween, prima di tornare a casa per intagliarle.

Meghan Markle, 44 anni, e il Principe Harry, 41, vanno a prendere le zucche di Halloween con i figli Archie, 6, e Lilibet, 4

Nel filmato si vede Harry alle prese con la sua zucca mentre Meghan e i piccoli di 6 e 4 anni si muovono sullo sfondo.

Meghan tira il carretto con la figlia Lili dentro

Nel video, Lili indossa dei leggings rosa con una maglietta coordinata, mentre Archie appare con una polo nera e pantaloni abbinati.

La famiglia si sta preparando a festeggiare la notte più paurosa dell'anno, un evento molto sentito negli Stati Uniti

Con loro c’erano anche Doria Ragland, la madre di Meghan, 69 anni, e Markus Anderson, 45 anni, grande amico della duchessa e da molti soprannominato “il suo secondo marito” per la loro lunga e stretta amicizia. Markus è stato molto presente negli ultimi mesi, tra viaggi a Disneyland e apparizioni alla Paris Fashion Week, e la sua presenza nella casa di Montecito sembra confermare il suo ruolo di fidato membro del loro entourage.

Harry e Meghan mano nella mano osservano il figlio Archie che sceglie le zucche per Halloween

Per la giornata al campo di zucche, Meghan ha scelto un look semplice ma costoso: jeans neri aderenti, stivali CO Leather e una giacca Anine Bing per un valore complessivo di oltre 1.600 dollari.

Lili alle prese con delle piccole zucche

Nel video Harry mostra un lato scherzoso mentre lavora sulla sua zucca, con Meghan e i bambini che ridono e si rincorrono intorno a lui. L’atmosfera è familiare e rilassata, lontana dall’immagine più formale che spesso accompagna i Sussex.

Una volta a casa il figlio di Lady Diana intaglia una zucca decorativa

Con l’arrivo di Halloween, la famiglia sembra essersi concessa un momento di normalità, preparando insieme le decorazioni come qualunque altra famiglia americana. Per molti fan, queste rare immagini hanno rappresentato uno sguardo autentico nella vita quotidiana dei Sussex in California, un piccolo assaggio del loro mondo lontano da Londra e dal resto della Royal Family.