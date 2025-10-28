''Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, il mio faccino in tv funziona, ma non sono una bomba sexy'': Francesca Fialdini rivela anche se è fidanzata

La conduttrice, 46 anni, ha parlato del rapporto col suo corpo e la bellezza

Al Corriere della Sera ha svelato anche se è innamorata in questo momento

Poi il mondo del gossip, i paparazzi, lo shopping e i trucchi, usati per la prima volta a 25 anni

Francesca Fialdini è consapevole di avere un bel “faccino”, ma nella sua carriera il corpo non lo ha usato, ha puntato su altro.

La 46enne, conduttrice di tanti programmi di successo – attualmente al timone di “Da noi… a ruota libera” la domenica su Rai1 – da poco più di un mese è tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”.

Al Corriere della Sera ha raccontato di essersi truccata per la prima volta a 25 anni, solo per andare in onda. Non si è mai sentita una bomba sexy, anche se ammette che l’aspetto fisico nel suo lavoro può avere un ruolo.

Poi parla di gossip, paparazzi e svela anche se è fidanzata o meno.

Innanzitutto ha ricordato come in adolescenza usasse i maglioni del padre per nascondere la sua “abbondanza”.

“Quando da bambina sono diventata donna, in due mesi, con un corpo più prorompente, lì per lì mi sono chiesta: ‘E ora che ci faccio con questa abbondanza?’. Le mie amiche non vedevano l’ora di sbocciare, io non ho mai desiderato finire in vetrina. Mi sono sempre sentita donna anche senza mettere in mostra tutto l’ambaradam, ho vissuto la femminilità a modo mio”, ha fatto sapere.

“Indossavo anche i pantaloni di papà, lunghi e larghi, spero che in giro non ci siano foto di quel periodo. Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, in tv. Prima non mi ero mai messa né rossetto né rimmel. Anche oggi scelgo dal mio armadio i capi più comodi, spesso abiti vintage di mia zia”, ha continuato.

La conduttrice è attualmente tra i concorrenti in gara a "Ballando con le Stelle"

Ammette che la bellezza l’ha aiutata, ma non ne ha fatto una priorità: “Un bel faccino in televisione funziona, certo, serve. Però non sono una bomba sexy e non ci tengo. Mi sono riproposta di attirare l’attenzione non con il corpo, ma con quello che dico. La strada più difficile, lo so”.

Anzi, da un certo punto di vista è stato un problema perché l’ha portata a non essere presa sempre sul serio: “Quando sono passata a programmi più importanti, un certo atteggiamento paternalistico verso di me c’era, da uomini ma anche da donne. Ho dovuto tirare fuori un lato del carattere meno piacevole e dolce. A volte, se la conduzione era a due, con un collega maschio, l’ospite d’istinto rispondeva a lui”.

Francesca, originaria di Massa, in Toscana, ma romana d’adozione ormai da decenni, ha confessato anche di odiare lo shopping: “Mi annoia. Preferisco prendere il martello e aggiustare un tubo. Sono una brava elettricista”.

Sul gossip ha affermato: “Non cerco attenzione. Ho pudore su sentimenti e affetti, la vita ha una sua sacralità dietro le quinte”.

Ha raccontato la sua unica esperienza con i paparazzi: “Una sola volta mi hanno fotografato al mare, su una spiaggia libera in Versilia. Non cercavano me, ma la nuova coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico nascosti su uno yacht. Già che c’erano hanno ripreso anche me”.

Francesca ha anche svelato di essere innamorata in questo momento: del suo compagno però non si sa nulla

Nella sua vita l’amore ha un ruolo, ma non vive per quello: “Non sono la bambina che sognava il matrimonio, l’investimento l’ho fatto sulla mia persona. L’amore non è un’alternativa a me stessa, l’autorealizzazione passa da altro, non solo da chi hai accanto”.

Quindi alla domanda se ora abbia qualcuno accanto, ha risposto: “Certo che c’è, sono innamorata. È una storia antica e nuova al tempo stesso”.

Sulla gelosia ha spiegato: “Intorno ai 30 anni sono stata gelosa, lo ammetto. Oggi sono una persona diversa. Penso: ‘Se non vuoi stare con me, vai pure’. Non dovrei dirlo io, però sono la compagna perfetta (ride, ndr)”.

“Rivendico e concedo spazi personali. L’amore è un passo a due. Senza fiducia e libertà non funziona. Ho appena scritto un libro sugli amori disfunzionali, da cui non riusciamo a uscire anche se non siamo più felici”, ha concluso.